Stangata auto, 400€ di tassa extra solo perché ne possiedi una: non ci sono sconti o agevolazioni per nessuno

400 euro di tassa extra per chi possiede un’auto, nessuno sconto né tanto meno agevolazioni, tutti dovranno pagare.

Dobbiamo ammettere che essere i proprietari di un’automobile sta diventando sempre più costoso; i rincari sui carburanti di sicuro non sono passati inosservati e purtroppo non sono nemmeno stati gli unici. A innalzarsi anche i costi per l’assicurazione, i costi di manutenzioni e come se non bastasse, ecco che arriva una nuova tassa che colpirà tutti.

No, non stiamo parlando del bollo auto, ma un’imposta che colpirà ancora una volta le tasche degli italiani. La somma extra da pagare si aggirerà intorno ai 400 euro e proprio in queste ore sta facendo discutere.

La tassa di cui si sta parlando verrà applicata proprio a tutti i proprietari dei veicolo, con particolare attenzione nei confronti di alcuni particolari.

Cerchiamo a questo punto di comprendere, in che modo viene calcolata la nuova tassa e cosa occorre sapere per provvedere al pagamento e quindi evitare sanzioni per i pagamenti tardivi.

Un nuovo balzello sulle auto: chi deve pagare?

La nuova tassa sta facendo già molto discutere, purtroppo però il pagamento dell’importo sarà sicuramente un grande peso da sopportare per tutti gli automobilisti. Insomma, come se non fosse sufficienti il bollo o l’assicurazione ecco che al conteggio delle spese ci si aggiunge anche un costo aggiuntivo che varierebbe a seconda di alcuni parametri ben specifici. Non dipende dall’acquisto di un’auto nuova o usata, non ci sarà alcuna eccezione e non sarà nemmeno possibile chiedere un’esenzione. Insomma, non c’è proprio via d’uscita a tutto questo.

Chi possiede un’automobile, potrebbe doversi trovare a pagare una cifra veramente considerevole, qualcuno potrebbe anche superare i 400 euro a cui in precedenza abbiamo accennato. La chiamano comunemente ecotassa e colpisce moltissimi automobilisti. Si tratta di un’introduzione dovuta anche alla maggiore attenzione da parte delle autorità e dei governi per quello che riguarda l’ambiente, le emissioni CO2 della tua auto ti metteranno nei guai.

Cosa sapere in merito alla nuova tassa

Gli automobilisti dovranno pagare per le emissioni di CO2 del proprio veicolo; questo è quello che è stato deciso grazie alla nuova normativa che prevede il pagamento in base al quantitativo di emissioni. Una decisione che ha creato non poche problematiche con rincari che colpiranno in maniera importante i portafogli degli automobilisti, indipendentemente dalla tipologia di vettura.

Tranquilli però, per il momento la tassa verrà applicata in Francia, anche se non si esclude che possa essere inserita anche nel sistema legislativo italiano. Il governo francese ha deciso di colpire duramente quelli che sono i veicoli più inquinanti e le nuove norme prevedono addirittura dei pagamenti extra già a partire da 128 g/km di CO2 e un costo aggiuntivo per ogni kg oltre i 1.800 kg. Semplice immaginare come tale misura stia comunque scatenando non poche critiche, ma ormai sembra inevitabile.