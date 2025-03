Non rispondere al telefono, ti ritrovi senza più l’auto: scatta l’allerta della Polizia dopo i furti dilaganti

Se rispondi al telefono finisci per non trovare più l’automobile, a far scattare l’allarme è proprio la polizia.

Una semplice telefonata e finisci per trovarti senza automobile. Ma cosa sta succedendo? A lanciare l’allarme ci avrebbe pensato la polizia che sta raccogliendo tutte le denunce. Sembra proprio che non ci sia pace per gli automobilisti che stanno cercando di difendersi un un mondo di squali.

Come se non bastasse quello che succede quotidianamente, ecco che ci si mette anche quella che potrebbe sembrare una semplice telefonata a rovinare la festa. Insomma, basta rispondere al telefono per rischiare veramente grosso.

Quante volte ci arriva una telefonata e quasi soprappensiero rispondiamo, senza chiederci e soprattutto senza guardare chi è che ci chiama? Ecco, da questo momento in poi, un comportamento di questo genere potrebbe essere molto pericoloso.

Insomma, sapere quello che sta succedendo, forse ci potrebbe salvare da qualche imprevisto di troppo.

Truffe a discapito degli automobilisti, sono sempre più frequenti

Purtroppo le cronache e i numeri delle forze dell’ordine, ci dicono che sono sempre più frequenti le truffe che colpiscono gli automobilisti italiani. Si inizia con le pompe di benzina che in alcuni casi mischiano la benzina con l’acqua, con una serie di danni sulla vettura che di sicuro porta a spese piuttosto elevate. Poi ci sono le problematiche che si possono riscontrare acquistando automobili usate, pratica che tra l’altro, è sempre più comune. Tra incidenti nascosti e conta chilometri che non sono di certo veritieri, semplice immaginare che gli automobilisti hanno di che preoccuparsi.

Ora a diventare pericoloso è anche il semplice rispondere al telefono, ma tutto sembra trovare risposta in alcuni eventi che sono stati registrati proprio in queste ultime settimane. Ancora una volta ad esporre al rischio è il mercato delle automobili usate, l’attenzione deve essere massima.

La truffa che ti porta via tutto

Sempre più automobilisti si affidano al mercato dell’usato per via della convenienza e del gran numero di affari che possono essere trovate. Ma purtroppo non sono pochi i rischi che si corrono quando si decide di optare per una vettura di seconda mano. Questa volta la truffa era ben architettata, un uomo ha aperto un sito di vendita, uno dei papabili clienti lo aveva contattato per una vettura e lui si era fatto bonificare un acconto. Poco dopo aveva chiesto il saldo, anche se occorreva attendere qualche giorno per avere la vettura.

Quindi l’uomo insospettivo ha deciso di chiedere una videochiamata per vedere l’auto e qui si è accorto della truffa. Insomma, un piano ben architettata. Attenzione quindi agli acquisti online.