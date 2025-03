Stellantis richiamo URGENTE, le sue auto prendono fuoco: il primo sintomo è che si spengono poi il dramma | Terrore in strada

Il motore PureTech sotto accusa: moltiplicate le segnalazioni di guasti e malfunzionamenti negli ultimi anni; il rischio è l’incendio

Il colosso automobilistico Stellantis si trova ad affrontare una nuova crisi, con un richiamo urgente di migliaia di veicoli a causa di un difetto ai motori PureTech che potrebbe causare incendi.

Il problema, già noto da tempo, sembra persistere e mettere a dura prova la reputazione del gruppo. Il cuore del problema risiede nei motori PureTech, in particolare il 1.2 a tre cilindri, che equipaggiano numerosi modelli dei marchi Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, DS).

Il difetto, legato alla cinghia di distribuzione a bagno d’olio, può causare il deterioramento della stessa e la dispersione di residui nell’olio motore.

Questi residui possono ostruire il circuito di lubrificazione, portando a un surriscaldamento del motore e, nel peggiore dei casi, a un incendio.

Richiamo urgente e terrore in strada

Questo nuovo scandalo rappresenta un duro colpo per Stellantis, che già in passato ha dovuto affrontare problemi simili con i motori PureTech. Le conseguenze potrebbero essere pesanti, sia in termini di costi per il richiamo e le riparazioni, sia in termini di danni alla reputazione e perdita di fiducia dei consumatori. La situazione ha raggiunto un punto critico, con segnalazioni sempre più frequenti di incendi e guasti improvvisi.

Stellantis ha quindi avviato un richiamo urgente di un numero significativo di veicoli, invitando i proprietari a recarsi immediatamente presso le officine autorizzate per un controllo e, se necessario, la sostituzione della cinghia di distribuzione. Il terrore si è diffuso tra i proprietari di auto Stellantis, che temono di trovarsi in situazioni di pericolo. Il rischio di incendio improvviso è un fattore di forte preoccupazione, soprattutto per chi utilizza l’auto quotidianamente o per lunghi tragitti.

Le possibili cause del difetto

Le cause del difetto ai motori PureTech sono oggetto di indagine, ma sembra che il problema sia legato alla progettazione della cinghia di distribuzione e alla sua interazione con l’olio motore. Alcuni esperti ipotizzano anche problemi di qualità dei materiali utilizzati. Uno dei primi sintomi del difetto ai motori PureTech è lo spegnimento improvviso del motore durante la marcia.

Questo può avvenire in qualsiasi momento e a qualsiasi velocità, rappresentando un serio pericolo per la sicurezza stradale. Se si possiede un’auto Stellantis con motore PureTech, è fondamentale verificare se il proprio veicolo è interessato dal richiamo. In caso affermativo, è necessario recarsi immediatamente presso un’officina autorizzata per un controllo e, se necessario, la sostituzione della cinghia di distribuzione.