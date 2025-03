Multato per le lenti a contatto, al Posto di blocco gli hanno sparato 300€ per questo errore clamoroso: non è vero che le puoi usare

Al posto di blocco 300 euro di multa perchè hai le lenti a contatto. Un errore gravissimo che non deve mai essere commesso.

Ci sono errori che quando ci si mette al volante non si dovrebbero mai commettere. Il Codice della Strada indica quella che è la direzione da seguire, anche se, nonostante l’inasprimento delle sanzioni, ci sono automobilisti che continuano a d adottare comportamenti che possono essere causa di importanti sanzioni.

Purtroppo però, ci sono casi in cui non ci si rende conto di commettere un’infrazione, perchè quello che sembra un comportamento molto comune, finisce per diventare un problema, fonte di una multa salata di ben 300 euro.

Gli automobilisti, quindi, cercano di comprendere cosa sta succedendo, sembra che ai posti di blocco gli agenti, provvedano a controllare l’automobilista nei minimi dettagli, compreso anche l’utilizzo delle lenti a contatto.

Da questo momento in avanti è possibile cadere in trappola, attenzione.

Lenti a contatto: adesso ti multano

Al posto di blocco gli agenti addetti al controllo chiedono la patente e sul documento, nel caso in cui ce ne sia la motivazione, è presente la dicitura in codice per l’obbligo di utilizzo degli occhiali o delle lenti a contatto. Semplice immaginare che l’assenza degli occhiali o delle lenti a contatto è causa di sanzioni. Ad amministrare l’utilizzo dei dispositivi visivi è l’articolo 173 del Codice della Strada. Il codice 01: Correzione e/o protezione della vista, è l’indicazione presente sulla patente per chi deve indossare dispositivi alla guida.

La legge prevede che chi viola l’art 173 del Codice della Strada possa essere punito con una sanzione fino a 320 euro. Il tutto, ovviamente, al fine di riuscire ad offrire la massima sicurezza in strada. Ma per quello che riguarda le lenti a contatto? Sono completamente vietate? In realtà la legge da seguire è molto più specificare.

Ecco allora cosa sapere

Quindi le lenti a contatto alla guida non sono vietate, lo sono solo se troppo scure e quindi in grado di modificare la visuale della strada. Quando non si riesce a vedere la strada nella maniera giusta e questo potrebbe anche essere causa di una sanzione molto severa.

Questo in realtà, non vale solo per le lenti a contatto, ma anche per qualsiasi elemento che in un qualsiasi modo può ostacolare la vista chiara e perfetta della strada. Una regola che ovviamente, mira a dare maggiore sicurezza al volante, lo stesso motivo per cui si è intervenuti sul codice della strada.