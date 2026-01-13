Steiner difende Norris dalle critiche: “Ha meritato il mondiale”

Guenther Steiner sostiene Lando Norris e lo protegge dalle critiche

Dopo la conclusione della stagione 2025, che ha visto trionfare Lando Norris ad Abu Dhabi, molte sono state le critiche verso il neocampione del mondo. Norris è stato accusato di non essere degno di quel titolo, di non essere abbastanza. Guenther Steiner, ex direttore ed ex team principal della Haas F1, però non concorda e difende Norris dalle critiche mosse da chi sostiene che quel tanto ambito mondiale non dovesse essere vinto dal campione britannico.

In risposta alla domanda di Sport Krone sul suo parere riguardo le critiche al pilota papaya, Steiner dichiara: “Non posso essere d’accordo. Se lo meritava assolutamente. Lando ha lottato fino alla fine”. “Lo avevamo dato già per spacciato durante la stagione, me compreso, ma lui ha lottato coraggiosamente per riprendersi ed è per questo che è diventato campione del mondo”. Sulle difficoltà avute dal giovane lo scorso anno, Steiner afferma: “Ha imparato la lezione ed ha evitato gli errori commessi all’inizio della stagione“. Con queste parole Guenther Steiner difende Norris dalle critiche, confermando che il pilota di Bristol ha degnamente conquistato il mondiale piloti di Formula 1.

Il mondiale 2025 e la lotta a tre fino alla fine

Nessuno se lo immaginava, a inizio stagione, che il mondiale avrebbe avuto così tanti colpi di scena. Sembrava già tutto scontato, già tutto scritto. Il favorito al titolo era Piastri, dopo aver dominato la classifica del mondiale per mesi, ma poi Verstappen e Norris hanno fatto una bellissima rimonta ai danni dell’australiano (che invece nella seconda parte di stagione sembrava perso).

A Zandvoort, Lando Norris ha avuto un problema al motore, segnalando il primo DNF – Do Not Finish – per un errore non suo. Il motore della monoposto dell’inglese, infatti, a pochi giri dalla fine si è guastato, facendo crollare il proprio svantaggio a -34 da Piastri. Poi, con la giusta determinazione e forza, Lando Norris è riuscito a recuperare il gap dal leader della classifica.

La lotta al titolo è stata serratissima, tanto che il campione del mondo è stato decretato nell’ultimo Gran Premio dell’anno, in terra araba. Il dominio di Max Verstappen, durato ben 4 anni consecutivi, è finito nello stesso luogo in cui è iniziato. Il 7 dicembre 2025, Lando Norris è diventato campione del mondo per la prima volta in carriera, riportando il titolo in Gran Bretagna – ultimo campione britannico fu Lewis Hamilton nel 2020. Grazie a Norris, McLaren può vantare di nuovo un titolo piloti dopo ben 18 anni, quando fu Hamilton a trionfare.

di Gaya Spalazzi