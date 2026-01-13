Cadillac, livrea Formula 1 2026: anteprima della vettura da test

Cadillac svela la prima livrea per i test pre-stagionali di Formula 1 2026

Cadillac ha svelato la sua prima livrea di Formula 1, dedicata ai test pre-stagionali a Barcellona, in programma a fine gennaio. Si tratta di una livrea speciale, pensata esclusivamente per i test a porte chiuse. Non rappresenta la versione definitiva che verrà utilizzata in gara. Questa anteprima offre un primo sguardo concreto su come il team americano apparirà in pista durante le prove pre-stagionali.

Il team ha chiarito che il design mostrato è distinto dalla livrea ufficiale 2026 e non fornisce indicazioni sulla colorazione finale. La presentazione segna il primo debutto visivo di Cadillac in Formula 1. Il reveal rappresenta un passaggio chiave nel progetto del team e conferma l’ingresso di Cadillac sulla scena della massima categoria motoristica, attirando l’attenzione dei fan e degli addetti ai lavori.

Prima occhiata alla livrea Cadillac prima dei test della nuova stagione

Cadillac farà il suo debutto ufficiale nel 2026, entrando come nuova squadra americana in griglia. I piloti scelti per il debutto sono Sergio Pérez e Valtteri Bottas. Il reveal della livrea per i test di Barcellona rappresenta il primo passo visivo concreto del programma Cadillac e mostra come il team stia pianificando attentamente il proprio ingresso in F1.

La presentazione è avvenuta a porte chiuse. Cadillac ha sfruttato l’occasione per mostrare in anteprima lo schema cromatico con cui affronterà la “Shakedown Week”, in programma dal 26 al 30 gennaio. Anche se temporanea, questa livrea evidenzia l’impegno del team nel prepararsi al debutto e nella messa a punto della monoposto prima della stagione ufficiale. La versione definitiva sarà svelata l’8 febbraio durante la trasmissione del Super Bowl, mostrando la livrea ufficiale per la stagione 2026 e confermando l’ambizione del marchio nel paddock globale.

Dentro la livrea da test di Cadillac: design e dettagli prima del Super Bowl

La livrea da test è monocromatica, con colori nero e argento, studiata per nascondere alcune superfici aerodinamiche e proteggere le soluzioni tecniche della monoposto. Un grande stemma Cadillac sul retro e un pattern geometrico verticale, alternato tra finiture lucide e opache, percorre la carrozzeria da muso a coda, aggiungendo carattere al design senza compromettere la funzionalità durante i test.

Sul muso sono presenti i nomi dei membri fondatori del team, provenienti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, come tributo a chi ha contribuito al progetto. Secondo Mark Reuss, Presidente di General Motors: “La nostra nuova livrea da test celebra l’eredità di design di Detroit e l’ambizione del team Cadillac in Formula 1, mantenendo al contempo riservati i dettagli della vettura”.

di Aurora La Rocca