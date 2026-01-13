Aggiornamento furto a casa Bianchi: il kart di Jules è stato ritrovato!

Philippe Bianchi ha annunciato il ritrovo del kart di Jules, rubato poche settimane fa

Il padre di Jules Bianchi, Philippe Bianchi, ha annunciato che il ritrovamento del kart appartenente al figlio. Il francese la scorsa settimana annunciò il furto di nove kart dalla propria abitazione, compreso l’ultimo con cui il figlio aveva corso prima di passare alle monoposto. Un furto il cui danno maggiore fu principalmente affettivo, piuttosto che monetario.

Jules Bianchi passò dai kart alle Formule Junior nel 2007. Nel medesimo anno conquistò il campionato francese di Formula Renault 2.0. In seguito alla vittoria del Masters di Formula 3 nel 2008 e della Formula 3 Euro Series nel 2009, riuscì ad aggiudicarsi un posto in GP2 (l’attuale Formula 2). Nel 2013 arriva il debutto in Formula 1 con la Marussia e, mantiene il suo posto in questa squadra pure nell’anno successivo.

Nel 2014, il pilota francese rimase vittima di un brutto incidente durante il Gran Premio del Giappone. La sua MR03, in condizioni di forte pioggia, finì in collisione con una vettura di soccorso. Il pilota venne sottoposto a un intervento chirurgico e indotto al coma farmacologico, da cui non si risvegliò più fino alla sua morte, avvenuta nove mesi dopo. In seguito alla sua morte, a partire dal 2018 la FIA impose l’uso dell’halo in Formula 1 e in altre monoposto della federazione.

L’annuncio sui social

Philippe Bianchi ha annunciato il ritrovamento del kart appartenente a Jules, in seguito al furto subito a casa sua la settimana scorsa. “Sono felice di dirvi che il kart di Jules è stato ritrovato. È un sollievo per la nostra famiglia”, ha dichiarato il francese in un post sui social.

“Un enorme grazie a chi ha condiviso la notizia sui social media, ai media che hanno diffuso l’informazione e alla polizia di Brignoles per il suo intervento. Grazie di cuore per aver permesso tutto questo. Dobbiamo ancora ritrovare alcuni kart e una mini moto, ma grazie a voi ho delle speranze. Per sempre Jules”.