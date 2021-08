Squalifica Vettel: Aston Martin ritira l’appello

Il team Aston Martin ha comunicato il ritiro dell’appello presentato dopo la squalifica comminata a Sebastian Vettel al termine del Gran Premio d’Ungheria. Il pilota tedesco aveva portato la vettura della scuderia britannica in seconda posizione sotto la bandiera a scacchi, prima che la Federazione verificasse la mancanza del quantitativo di benzina minimo per le verifiche.

Lunedì erano arrivate brutte notizie per la squadra di Lawrance Stroll. Rigettato Il ricorso presentato dal team in quanto le nuove prove presentate non sono state ritenute sufficienti a riaprire la questione. Tramite un comunicato, la scuderia ha evidenziato la propria posizione a riguardo:

“Abbiamo deciso di ritirare il nostro appello dopo aver considerato la nostra posizione. A seguito della nostra presa di posizione al verdetto degli steward, secondo cui non c’erano nuove evidenti prove di un guasto al sistema di alimentazione, riteniamo che ciò superi i benifici per un riesame.”

HUNGARIAN GP UPDATE: Having considered our position and having noted the FIA stewards’ verdict that there was clear new evidence of a fuel system failure, we have nonetheless withdrawn our appeal on the basis that we believe doing so outweighs the benefits of it being heard. pic.twitter.com/usEmaXPKpd

— Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 12, 2021