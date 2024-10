Spia rossa cruscotto: i 4 segnali che la fanno saltare | Se ne avverti uno fermati subito

Quella particola spia rossa sul cruscotto quando si accende non deve essere sottovalutata. Ci sono 4 segnali che ti fanno presagire a un problema, se ne riscontri anche solo uno fermati e chiama il meccanico.

La nostra automobile comunica molto spesso con noi, ovviamente in un modo criptico ma comunque i segnali li riporta sempre. Sta a noi cercare di capirne il significato, anche perché ogni rumore improvviso, ogni spia che si accende, ogni strattonamento potrebbe sempre significare qualcosa.

Per farvi un esempio se sbagliate a inserire una marcia, il rumore tipico che avvertirete è un chiaro messaggio che qualcosa non procede bene, il quale si risolverà nel momento in cui inserirete la marcia corretta.

Quando una spia si accende invece, bisognerà capire immediatamente a quale problema si riferiscono, perché dipende dal problema, ma molte volte l’arrestare immediatamente il veicolo può salvarvi da una spesa successiva molto più elevata di quella che sarebbe potuta essere. In questo particolare caso, se vi appare questa spia rossa sul cruscotto, questi sono i 4 segnali che dovrebbero farvi immediatamente “tirare su le antenne”.

Come evitare che la spia si accenda

Prima di rivelarvi quali sono i segnali a cui prestare attenzione per questa particolare spia rossa che si potrebbe accendere a tutti sul cruscotto, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come fare per evitare che questo segnale si accenda.

In primis bisognerà sempre controllare il livello dei liquidi dei freni, poi controllare le pastiglie e i dischi, testare il funzionamento dei freni in un luogo sicuro e infine, come per tutti i componenti della vostra auto, fare una buona manutenzione.

4 segnali da tenere d’occhio

Come avrete potuto intuire, il discorso di oggi è focalizzato sui freni e infatti la spia rossa visibile sul cruscotto di cui parliamo è il simbolo del freno. Quando si accende, la vostra auto vi sta riferendo che i vostri freni sono usurati e che andrebbero immediatamente cambiati per evitare spiacevoli incidenti.

Sono 4 i segnali che dovreste considerare nel tempo, che dovrebbero farvi scattare immediatamente un campanellino d’allarme. Parliamo del pedale del freno che risulta essere troppo morbido; oppure rumori insoliti e vibrazione in frenata; perdita di efficienza quando vi apprestate a frenare e infine strani odori avvertiti durante la frenata. Se avvertite anche solo uno di questi problemi, fareste meglio a correre immediatamente dal vostro meccanico di fiducia per un check up immediato. Ricordatevi comunque che dovreste farlo spesso a prescindere dai segnali che emergono.