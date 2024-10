Consumi, una questione di ‘cambio’: ti ostini a usare quello sbagliato

Il dibattito sul cambio manuale vs automatico è un classico nel mondo automotive, ma la scelta del cambio è solo una delle tante variabili che influenzano i consumi

Le auto moderne sono dotate di una miriade di tecnologie volte a ridurre i consumi, come il sistema start&stop, il recupero dell’energia in frenata e i motori a combustione interna sempre più efficienti. Queste tecnologie lavorano in sinergia con il cambio per ottimizzare le prestazioni e i consumi. I cambi automatici moderni, specialmente quelli a doppia frizione o CVT, sono progettati per ottimizzare la trasmissione di potenza, inserendo la marcia più adatta in ogni momento. Questo, unito a una gestione elettronica sofisticata, permette di mantenere il motore sempre nel range di giri ottimali, riducendo gli attriti e i consumi ma anche il miglior cambio automatico può essere vanificato da uno stile di guida aggressivo. Accelerazioni brusche, frenate improvvise e cambi di marcia anticipati stressano inutilmente il motore e aumentano i consumi.

L’evoluzione dei cambi automatici

Per molto tempo si è diffusa la convinzione che le auto con cambio manuale consumassero meno rispetto a quelle con cambio automatico. Questa credenza era in parte fondata, soprattutto per i primi modelli di cambi automatici che erano meno efficienti rispetto ai loro omologhi manuali. Negli ultimi anni, la tecnologia dei cambi automatici ha fatto passi da gigante. Grazie a sistemi elettronici sempre più sofisticati, i nuovi cambi automatici sono in grado di ottimizzare i cambi marcia in base alle condizioni di guida, garantendo una gestione più efficiente del motore e, di conseguenza, riducendo i consumi. Grazie ai sensori, il cambio automatico è in grado di anticipare le esigenze del conducente e di adattare il cambio marcia di conseguenza, migliorando l’efficienza.

Fattori che influenzano i consumi

La scelta del cambio è un fattore importante, ma non è l’unico a influenzare i consumi. Per ottimizzare i consumi è necessario adottare uno stile di guida attento e scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Più un’auto è pesante, maggiore sarà lo sforzo richiesto al motore per muoverla, con conseguente aumento dei consumi. La pressione corretta degli pneumatici e il loro tipo (estivi, invernali, all season) influiscono sulla resistenza al rotolamento e quindi sui consumi. Un altro fattore preminente per il risparmio sui consumi sono le condizioni di guida. Il traffico, le pendenze, le temperature esterne e le condizioni del manto stradale influenzano significativamente i consumi. Inoltre non bisogna dimenticare che un’auto ben mantenuta consuma meno di un’auto trascurata.