Spia motore lampeggiante, la tua auto è già in fin di vita: in milioni ignorano questo messaggio e rimangono a piedi

Se vedi la spia motore che lampeggia, probabilmente la tua automobile è già in fin di vita, attenzione a non rimanere a piedi.

Quando la tua automobile diventa un albero di natale, inizia a preoccuparti anche tu vero? Le spie sono il modo in cui le vetture ci comunicano che qualcosa non va, sul quadro ce ne sono diverse, alcune segnalano semplicemente che le cinture di sicurezza non sono allacciate o che le portiere non sono ben chiuse, ma poi ce ne sono alcune che suscitano non poche preoccupazioni.

La spia motore è proprio una di quelle che maggiormente suscita ansie nell’automobilista che sa già che dovrà spendere somme ingenti.

Il costo delle riparazioni è aumentato in maniera considerevole negli ultimi anni e nel momento in cui ci si reca dal proprio meccanico, anche se di fiducia, aprire il portafoglio è non poco faticoso.

Ma purtroppo, per quanto affidabile possa essere un’automobile, è possibile che essa si danneggi, alcune parti di lei non funzionino più nella maniera corretta. Tutto viene indicato da una spia e se è quella del motore, sono molti coloro che iniziano letteralmente a tremare.

Spia motore: cosa fare

Nel momento in cui si vede lampeggiare la spia motore sul quadro della propria automobile, è importante evitare di non darle peso. Purtroppo la spia motore è tra le più importanti della vettura, insieme a quella che segna la temperatura e alla tartaruga, di cui, in molti ignorano l’esistenza, ma che indica un mal funzionamento che potrebbe essere causa di spese veramente molto importanti.

Se si nota la spia accesa, quello che bisogna fare immediatamente è recarsi presso il proprio meccanico di fiducia e chiedere un consulto. A un esperto sarà sufficiente collegare un computer per riuscire a comprendere dov’è il problema e intervenire, anche se, purtroppo, la sorpresa potrebbe non essere piacevole.

Cosa ci può segnalare questa spia

Quello che occorre sapere è che quando si accede la spia motore, non serve pensare subito al peggio, anche considerando che essa può indicare una serie di problematiche anche molto diverse tra loro. innanzitutto potrebbe indicare il malfunzionamento della sona lambda, o il catalizzatore che non funziona nel modo corretto, problemi di alimentazione e in questo caso occorre prestare attenzione ai carburanti di scarsa qualità. Inoltre possono essere indicati con questa semplice spia, anche i problemi di accensione, al sistema di aspirazione (valvola EGR bloccata), problemi elettronici.

Ciò che risulta essere importante è osservare il comportamento della vettura, se la spia lampeggia, se è il caso di fermare il veicolo in un luogo sicuro, prima di consultare il meccanico. Questo l’unico modo in cui, è possibile evitare il peggio.