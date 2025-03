Addio all’auto parcheggiata in strada, sono 170€ di multa se non è in un parcheggio regolare o nel tuo box: la Polizia sta facendo le ronde

Non sarà più possibile parcheggiare l’auto in strada, si rischiano ben 170 euro di multa, occorre provvedere al parcheggio in zona privata.

Finalmente si potrà definitivamente dire addio al parcheggio selvaggio. Con il crescente numero di automobili che sono presenti nelle nostre città sembra semplice comprendere quanto sia sempre più difficile trovare un parcheggio libero, ma se non si vuole rischiare veramente grosso è indispensabile riuscire a seguire le nuove regole.

In strada la normativa è cambiata in maniera importante negli ultimi mesi; gli automobilisti hanno imparato a fare i conti con il nuovo codice della strada, che non solo ha implementato nuove regole, ma ha anche previsto che vi siano sanzioni molto più severe.

Ecco che in questa prospettiva, sbagliare un parcheggio ti costa 170 euro di multa. Niente più auto in strada, che creano fin troppe problematiche.

Insomma, conoscere questa nuova regola è veramente molto importante, per evitare multe, sanzioni, una serie di sventure che si abbattono su chi non parcheggia come la legge comanda.

Parcheggiare l’auto in strada: ostacolo al traffico che viene multato

Non ci si riferisce solo al parcheggio in seconda fila, ma molto molto di più. Proprio da questo momento in poi, si potrà parcheggiare solo negli spazi appositi o nei box e spazi privati; un provvedimento deciso per riuscire a migliorare la viabilità in strada, offrire ai cittadini la possibilità di evitare episodi spiacevoli, come quelli che si verificano quando si parcheggia in strade di grande passaggio. Ma perchè è stata presa questa improvvisa decisione di multare coloro che lasciano la vettura in strada?

Anche questa volta, buona parte della decisione ha a che fare con la sicurezza, elemento che non deve in alcun modo essere sottovalutato, se non si vogliono correre dei rischi. Ad essere vietato non sarà proprio il parcheggio, ma una disattenzione che spesso si commette quando si lascia la propria automobile in strada.

Una disattenzione che ti costa molto caro

Come accennato in precedenza, non sarà multato il semplice lasciare l’auto in strada, ma piuttosto, dimenticarsi di chiudere i finestrini le portiere. Lasciare l’auto aperta è una disattenzione da non commettere, per evitare sanzioni che arrivano anche a 173 euro e tagliano fuori da eventuali possibilità di risarcimento da parte dell’assicurazione in caso di furto o danni.

Quindi nel momento in cui si lascia l’auto in strada, occorre chiuderla, evitando di essere incolpati di negligenza. Ovviamente, nessuna sanzione è prevista, nel caso in cui l’auto sia parcheggiata in un box privato o in zana recintata.