Specchietto retrovisore addio, lo stanno sostituendo con questo nuovo aggeggio

Dite addio allo specchietto retrovisore in quanto lo stanno sostituendo con questo nuovo dispositivo che sta facendo già discutere.

Quando si impara a guidare ci sono alcune azioni basilari da fare appena si entra in auto, pena la bocciatura all’esame pratico, senza neanche aver avuto la possibilità di metterla in moto. In primis, allacciarsi la cintura, seguiti poi dal regolare il sedile e posizionare gli specchietti laterali e quello retrovisore affinché la visuale per voi sia nitida.

Tutte queste e altre azioni da compiere, sono la combo perfetta per ottenere maggiore sicurezza durante la guida, in quanto fra tutto, dovrete avere sempre una visuale perfetta e soprattutto l’attenzione diretta alla strada davanti a voi, per prevenire pericolosi sinistri.

Eppure, nonostante le auto siano sempre state impostate nella maniera classica da decenni, a breve potreste dire addio allo specchietto retrovisore, il quale sarà sostituito con questo nuovo dispositivo che ha già diviso l’opinione pubblica.

L’importanza di posizionare nella maniera corretta gli specchietti

Come dicevamo, posizionare gli specchietti nella maniera corretta, ci aiuterà ad avere una visuale il più completa possibile della strada e soprattutto degli altri veicoli e pedoni che potrebbero arrivare da un lato e dall’altro della strada. Uno dei pericoli maggiori lo si osserva in merito agli specchietti, quando si crea il cosiddetto angolo cieco.

Tutti i veicoli ne possono avere più di uno e si verificano in quei punti “morti” dove i componenti dell’auto coprono la visuale e neanche con gli specchietti si riesce a notarli. Questo succede quando per esempio un’auto cerca di superarci e noi la vediamo soltanto ad una certa distanza, rendendo la guida molto pericolosa. Ci sono modelli che ne hanno più di tutti e altri di meno, soprattutto i mezzi più recenti sono stati costruiti per evitarne il più possibile. Anche gli specchietti vengono costruiti in modo da poter rendere l’immagine la più nitida e completa possibile. Inoltre in commercio esiste un piccolo specchietto da applicare, in modo da visionare anche i punti ciechi, per non parlare della tecnica corretta di come posizionarli per evitarne la formazione.

Specchietto retrovisore addio

Cosa vuol dire che potreste dire addio allo specchietto retrovisore, visto che lo sostituiranno con questo nuovo dispositivo? Ebbene, come riportano da terra.com, in un futuro pare neanche poi tanto prossimo, il brand Apple ha annunciato di aver ideato un nuovo sistema che andrebbe a sostituire gli specchietti laterali e retrovisore, proiettando direttamente sul parabrezza le immagini.

Lo scopo di questa rivoluzionaria idea è di mantenere l’attenzione del guidatore sempre ai massimi storici, senza distrarsi da quello che accade in strada davanti a lui e soprattutto eliminando il problema degli angoli ciechi, visto che questo nuovo dispositivo avrebbe una visuale completa. Inoltre, ci sarebbe anche un risparmio di carburante, visto che le auto con questa nuova tecnologia diminuirebbero la resistenza aerodinamica. Non si sa ancora se, quando e per chi verrà implementata questa scoperta, ma ovviamente non mancano pareri discordanti in merito.