Sostituzione Mazepin: il candidato più probabile è Fittipaldi

La sostituzione di Nikita Mazepin potrebbe portare Pietro Fittipaldi ad occupare il sedile vacante in Formula 1

Con un comunicato ufficiale, ieri Haas ha annunciato di aver chiuso sia la collaborazione con lo sponsor Uralkali, sia quella con il pilota Nikita Mazepin. Ad un paio di settimane dall’inizio della nuova stagione, però, è complesso trovare un sostituto del russo. Due sono i nomi di potenziali sostituti: Antonio Giovinazzi e Pietro Fittipaldi. Se l’italiano ha più esperienza in Formula 1 di Fittipaldi, ha anche un contratto in Formula E. Il brasiliano Fittipaldi, invece, è libero e sembra essere anche il sostituto più probabile di Mazepin.

Classe ’96, brasiliano e nipote dell’illustre Emerson Fittipaldi. Ecco come si presenta il giovane Pietro. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dei motori nella Nascar All-American Series, a soli 15 anni. Nel 2014, vince la Formula Renault. Grazie al successo ottenuto in questa competizione, è entrato nella Ferrari Driver Academy, di cui è stato membro fino al 2018.

A partire dal 2019, Fittipaldi è diventato terzo pilota di Haas e il suo debutto in Formula 1 avviene l’anno successivo, nel 2020, come sostituto di Romain Grosjean dopo il suo incidente in Bahrain. Anche nel 2021 Fittipaldi scende in pista, nei test post stagionali, per sostituire Nikita Mazepin, positivo al Covid-19.

E ora?

Al momento, Fittipaldi sembra essere il candidato più probabile per sostituire Mazepin. È terzo pilota di Haas da ormai 3 stagioni consecutive, conosce bene la monoposto e possiede una spiccata capacità di inserirsi in contesti nuovi. Inoltre, ha già guidato la Haas in pista, ed eventualmente, questo non sarebbe per lui il debutto nella massima categoria. Insomma, il giovane brasiliano ha tutte le carte in regola per guidare senza troppe difficoltà la monoposto del team di Banbury.

È bene tenere presente che il team Haas non si è ancora espresso riguardo il nome del sostituto di Mazepin, ma Fittipaldi è il cognome che si sta sentendo con più frequenza. Non ci resta che attendere aggiornamenti o comunicati ufficiali, che decreteranno il pilota sostituto di Mazepin già a partire dai test in Bahrain del 10-12 marzo.