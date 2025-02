Montoya: “Colapinto presto sostituirà Doohan in Alpine”

Juan Pablo Montoya: “Il futuro di Doohan in Alpine è già deciso, la Formula 1 è più interessata al ritorno di Franco Colapinto”

Il destino di Jack Doohan sembra già segnato. Il figlio della leggenda delle due ruote, Mick, è alla sua stagione d’esordio; ma pare che gli altri, per lui, abbiano già stabilito il suo futuro. Di questo n’è certo l’ex pilota Formula 1 Juan Pablo Montoya. Il colombiano, infatti, prevede che molto presto Doohan verrà sostituito da Franco Colapinto, su cui Alpine, e la stessa Formula 1, sembrano puntare molto.

“La cosa difficile per Doohan – ha dichiarato Juan Pablo all’AS Colombia – è che dall’esterno sembra che la decisione sia già stata presa. Penso che la Formula 1 abbia capito quanto (Franco) sia importante. La stessa Formula 1, dietro le quinte, sta già facendo in modo che succeda.”

Eppure, oggi ci sono tanti piloti talentuosi, che potrebbero aspirare di correre in Formula 1, ma per molti di loro le porte resteranno chiuse: “È davvero interessante: – ha aggiunto il colombiano – noi stavamo parlando dell’opportunità in Alpine, dei piloti dell’Academy, dei piloti in Formula 2 e Formula 3, davvero degli ottimi piloti! Franco era in Williams, nell’Academy, e improvvisamente adesso ha l’opportunità di correre. Ora come ora, nessuno dei piloti di Formula 2 otterrà un sedile, Franco, invece, sì.”

L’australiano o l’argentino?

Jack Doohan si prepara al suo debutto con l’Alpine, condividendo il box con il suo nuovo compagno di squadra Pierre Gasly. Secondo gli accordi stabiliti con il team francese, l’australiano è sicuro di gareggiare da pilota ufficiale nei primi gran premi della stagione. Poi, tutto dipenderà dai risultati che otterrà in pista. Ma il team principal, Oliver Oakes, assicura che Jack avrà la sua opportunità.

Dopo la breve parentesi in Williams dello scorso anno, Franco Colapinto ha una nuova chance di ritornare a correre da pilota ufficiale. Pur con risultati poco brillanti, Flavio Briatore ha voluto offrirgli un posto in Alpine, come pilota di riserva. Di recente, l’argentino ha avuto l’opportunità di scendere in pista sulla vettura motorizzata Renault, come reso noto dallo stesso Briatore, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

Sia Colapinto che Doohan hanno girato, sul circuito di Barcellona, a bordo della monoposto del 2023, così com’è previsto dai test TPC. Tra i due piloti è già partito il confronto: il team francese ha subito iniziato a comparare i tempi sul giro registrati da entrambi. Sebbene non siano noti i risultati dei test, Alpine ha più volte ribadito di non aver preso nessuna decisione sul futuro di Doohan. Tuttavia, Flavio Briatore sembra avere un’opinione diversa; l’Executive Advisor dell’Alpine sarebbe, infatti, disposto a prendere delle decisioni drastiche in caso di necessità.

