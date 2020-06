Sky Sport rinnova l’accordo con la Formula 1 anche per le stagioni 2021 e 2022. Ciò dimostra quanto Sky creda nel Circus, ponendolo tra i pilastri della propria offerta

La partnership tra Sky e la Formula 1 proseguirà oltre il 2020, anche per le stagioni 2021 e 2022. “Siamo felici di continuare a essere un punto di riferimento per tutti gli appassionati del Motorsport” ha così affermato Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Sport. “Il momento di emergenza sanitaria ha destato preoccupazione, ma abbiamo sempre cercato di guardare al futuro con ottimismo. Così facendo Sky conferma di credere nella Formula 1, che è uno dei pilastri della nostra offerta per quel che riguarda lo sport”.

“Il nostro obiettivo è quello di continuare a valorizzare e a raccontare il Circus con la passione dimostrata finora. L’amore per la velocità e i motori sono il fulcro di tutto. Vogliamo seguire insieme ai tifosi le tante sfide che ci attendono in pista, offrendo la qualità targata Sky. Attraverso un canale dedicato, non vogliamo dedicarci alla singola gara, ma vogliamo far divertire, emozionare e celebrare grandiosi traguardi e imprese. La speranza è che tra tali imprese ce ne siano anche molte colorate di rosso” ha così proseguito. Su Sky Q e Sky Go lo spettacolo è assicurato.

GP D’ITALIA IN DIRETTA ANCHE SU TV8 E NOVITA’ TECNOLOGICHE IN ARRIVO

Diverse gare saranno visibili anche sul digitale terrestre e su TV8. Tutti gli appuntamenti saranno disponibili anche via fibra e su NOW TV, che è il servizio in streaming di Sky. Al momento per la stagione di Formula 1 sono confermate solo 8 gare, ma si parla che ci saranno fino a 18 gare in diretta. Si è perciò in attesa del calendario completo, ma il GP d’Italia sarà in diretta anche su TV8. Su Sky Sport F1 visibile sul canale 207, ci saranno importanti novità dal punto di vista tecnologico. Si avrà un costante filo diretto con le piste di tutto il globo, in modo da non perdere nulla di quello che accade sui tracciati, con i relativi retroscena.