Sir Frank Williams è stato dimesso ieri dall’ospedale dove ha trascorso più di una settimana ricoverato per motivi di salute

Il fondatore del team Grove è già a casa dopo aver mostrato netti segnali di miglioramento. Così potrà trascorrere il Natale lontano dalle cliniche. Ieri, 24 dicembre 2020, il team Williams ha confermato che il suo fondatore sir Frank Williams è stato dimesso dall’ospedale. Ciò è avvenuto dopo che era stato ricoverato il 15 dicembre. Il team ha anche colto l‘occasione per ringraziare tutti per i messaggi di incoraggiamento ricevuti durante questi ultimi otto giorni.

We’re delighted to say that Sir Frank has been discharged from hospital and is now on the mend at home. The Williams family would like to thank everyone for their support during this difficult time, and to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. pic.twitter.com/Q1HmBc7i3T — Williams Racing (@WilliamsRacing) December 24, 2020

“Siamo molto felici di poter dire che Sir Frank Williams è stato dimesso dall’ospedale e si sta riprendendo a casa. La famiglia Williams desidera ringraziarvi per tutto l’incoraggiamento che avete dato in questi giorni difficili e vi augura un Buon Natale e un Buon anno”. Occorre ricordare e rispettare il riserbo che la famiglia ha voluto tenere, non spiegando i motivi per cui Sir Frank Williams è stato ricoverato in ospedale, anche se hanno detto che era in condizioni stabili.

2020 DIFFICILE PER LA FAMIGLIA WILLIAMS

Per fortuna in poco più di una settimana si è ripreso e potrà passare il Natale con i suoi cari. Il 2020 è stato un anno molto difficile per la famiglia Williams anche per quanto riguarda la Formula 1. Sir Frank e sua figlia Claire Williams sono stati costretti a vendere il loro team alla società americana Dorilton Capital, che ha preso il comando della squadra di Grove dopo il GP d’Italia.

Quest’anno è stato l’ultimo della famiglia Williams nel Circus, ma il team continuerà a portare lo stesso nome nonostante il cambio di proprietari. Ciò che è certo è che nel Paddock nessuno potrà mai dimenticarli. Ciò è stato anche spiegato da George Russell durante l’ultima gara della stagione ad Abu Dhabi, in cui ha indossato un casco commemorativo in onore di Frank e Claire per i tantissimi anni trascorsi .