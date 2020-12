Hamilton: “Ho imparato più nel 2020 che negli ultimi 10 anni”

Lewis Hamilton afferma di aver imparato di più nel 2020 rispetto agli ultimi dieci anni, perché ha avuto il tempo di approfondire diversi argomenti

Hamilton in questo intenso 2020 ha scoperto nuove cause per cui muoversi. Il britannico condivide, ancora una volta, la sua fame nel voler conoscere e approfondire temi attuali, per cui si batte. Nei giorni di stop dalla Formula 1 a causa della positività al Covid-19 che gli è costato il GP di Sakhir, il sette volte campione del mondo ha avuto tempo per se stesso e per i suoi interessi.

“Non ho raggiunto il mio pieno potenziale. C’è ancora molto fare e cerco di imparare il più possibile su più fattori. Questo è stato uno dei più grandi anni di crescita per me perché ho avuto più tempo. Cerco sempre di stare al passo ma non sempre riesco tra email, documentari e qualsiasi altra cosa. Per essere informato costantemente e in tempo reale, dovrei inventare altro tempo“ afferma il pilota britannico.

IL BRITANNICO CONDIVIDE IL “NON SI SMETTE MAI DI IMPARARE”

Hamilton è soddisfatto e incredulo per tutto ciò che ha imparato nel 2020, ammettendo di aver imparato più quest’anno rispetto agli ultimi dieci anni. “Quest’anno ho modo di investire molto tempo nell’apprendimento, nel cercare di istruirmi nel miglior modo possibile. Chi avrebbe mai pensato che a 35 anni avrei imparato di più che forse negli ultimi dieci anni?” dichiara il sette volte campione del mondo.

“E’ stato un anno così difficile per così tante persone. Ognuno è stato colpito sotto qualche aspetto: chi ha perso il lavoro, chi ha chiuso la propria azienda, chi ha lottato per la propria salute. Mi piace provare a trarre il meglio da ogni situazione. Spero di sfruttare tutti gli insegnamenti ricevuti nel 2021. Purtroppo non posso cambiare le cose da solo, ma unendo le nostre forze potremmo fare la differenza. Farò di tutto per utilizzare la mia influenza nel miglior modo possibile, essendo un’icona positiva per chi mi segue” afferma Hamilton.