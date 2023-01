Russell, presidente della GPDA, alza la voce su un problema alla sicurezza

IL GRANDE PROBLEMA

Proseguendo, sostiene come: “Il peso è straordinario. Al momento, le prestazioni a bassa velocità non sono eccezionali. Continuiamo a rendere queste auto sempre più sicure, ma ovviamente più le appesantisci e quando subisci un impatto è come schiantarsi conto un autobus rispetto a una Smart Car. Si avrà un impatto maggiore se si va alla stessa velocità con un’auto che pesa 800 kg o più di 900 kg all’inizio di una gara, rispetto a una di 15 anni fa quando erano 650 kg”.

Al problema sopracitato e spiegato dal presidente della GPDA, potrebbe esserci una soluzione come spiega lo stesso: “Sono sicuro che ci sono analisi in corso su come raggiungere il giusto equilibrio perché non so dove sia stata tracciata la linea. Se continui a rendere le auto più pesanti e più forti, in realtà arrivi ad un punto in cui superi quella linea che non rende più sicura l’auto”.

NELLA STORIA

Negli ultimi 20 anni difatti, il peso delle monoposto di Formula 1 è aumentato notevolmente da 625 kg a 798 kg. Il limite di peso dell’auto è passato da 746 kg a 749 kg solo nel 2021. L’aumento di peso del 2022 deriva da strutture di assorbimento degli urti più grandi sulle auto in un contesto di maggiori requisiti di sicurezza. Gli effetti del peso dell’auto sulle prestazioni si sono rivelati una delle maggiori sfide per i team nel 2022 e sono diventati una delle principali aree di interesse per i team per guadagnare competitività.