Si spegne Gianfranco Palazzoli, conosciuto anche come ‘Pal Joe’

Gianfranco Palazzoli si spegne all’età di 89 anni, portando via con se un pezzo di storia del motorsport. L’uomo, conosciuto anche come ‘Pal Joe’, è morto a seguito delle conseguenze di una frattura al femore.

Noto anche come commentatore all’interno del paddock della Formula 1 tra gli anni 80′ e 90′, Gianfranco Palazzoli si spegne sulla soglia dei 90 anni, all’ospedale San Carlo di Milano. Ex pilota di moto e poi di auto, è stata una figura di notevole rilievo nel mondo dei motori, di cui ne ha fatto parte fino all’età avanzata. La sua carriera inizia negli anni 50 sulle due ruote con Rumi, Iso e Aermacchi. Negli anni 60′ invece, passa alle macchine con le Abarth 850.

Gianfranco Palazzoli è stato, tra le tante cose, anche uno dei simboli di quella Formula 1 raccontata con garbo, pacatezza e grande competenza. Nel frattempo è cambiato il modo di comunicare, ma la sua voce è rimasta scolpita nel ricordo degli appassionati. pic.twitter.com/7qht2o64lG — Marco Privitera (@privitera_marco) April 12, 2023

La vera svolta avviene con il passaggio alle Gran Turismo, per giungere a competere con gli Sport Prototipi alla 1000 km di Monza, fino alla Coppa Intereuropa e arrivando al Campionato Europeo Turismo. Gianfranco Palazzoli tuttavia, è un uomo di grande umanità e versatilità. Pertanto, all’inizio degli anni 80‘ appende il casco sul chiodo, per diventare direttore sportivo della Merzario in Formula 1. Un uomo contraddistinto da grande ingegno, che si è fatto poi apprezzare anche dalla Tyrrell, dalla Williams per poi arrivare alla Toleman.

Al termine degli anni 80′, Gianfranco Palazzoli prosegue la sua avventura con l’Alfa Romeo, di cui ne cura l’attività delle corse turismo. Nel 1992 invece, approda in Fondmetal, team di Formula 1 che allora necessitava di una ristrutturazione, prima del suo ritiro definitivo per mancanza di capitale. Un uomo poliedrico, non solo per il mondo dei motori ma anche per quanto riguarda altri tipi di sport: Gianfranco Palazzoli può vantare di 30 titoli ai campionati italiani di Tennis Tavolo. In sostanza, un’anima dalle mille sfaccettature, che ha saputo catturare il cuore di numerosi sportivi. Ad oggi ‘‘Pal Joe” si spegne alla soglia di 90 anni , a seguito delle conseguenze della frattura di un femore.

La redazione di F1World porge le più sincere condoglianze ai due figli e agli amici di “Pal Joe”.