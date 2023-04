Norris: “Piastri mi spinge già più di Ricciardo”

Lando Norris ha lanciato una ‘frecciatina’ a Daniel Ricciardo assicurando che Oscar Piastri lo spinge più di lui e anche questo fa avanzare la squadra

Ricciardo ha trascorso due anni alla McLaren e, nonostante abbia ottenuto l’unica vittoria della squadra (a Monza 2021) dal 2012 , non è mai riuscito a ottenere il massimo dalle sue vetture ed era lontano da Norris.

Alla fine, la McLaren ha deciso di puntare su Oscar Piastri, che ha iniziato la stagione con buone prestazioni in Arabia Saudita e in Australia, dove ha ottenuto i suoi primi punti in Formula 1.

In questa situazione, Lando Norris non ha esitato a elogiare il suo nuovo compagno di squadra, che vede molto ben preparato a gestire la pressione di una squadra come la McLaren.

“Sta andando molto bene, onestamente. Penso che uno dei suoi punti di forza sia che gestisce molto bene la pressione”, ha commentato Norris su Piastri. Christian Horner, che è stato il capo di Ricciardo al team Red Bull dal 2014 al 2018, afferma di non aver riconosciuto Daniel quando è tornato al marchio di bevande energetiche, poiché aveva preso alcune abitudini.

Ricciardo non teme il futuro e ci tiene a chiarirlo

Il pilota di Perth, dal canto suo, è stato molto chiaro sul suo futuro: “So già cosa voglio fare di diverso quando tornerò in griglia il prossimo anno”. Piastri si è dimostrato capace anche nelle qualifiche, battendo Norris a Jeddah. Stando a questi dati, sembrerebbe Norris il problema della quadra. Ciò che sfugge è che l’inglese ha totalizzato ben 282 punti nel corso della sua permanenza con la squadra inglese, contro i 152 di Ricciardo.

Se anche Oscar si è rivelato all’altezza del compagno, deve comunque vedersela con una delle peggiori monoposto in griglia quest’anno. Il nuovo CEO Stella preme sul prossimo anno, facendo intendere che il 2023 sia un anno “sabbatico” per i piloti che devono solo stare a galla. In casa McLaren una vittoria manca però da troppo tempo e la situazione attuale non è delle migliori mentre il sorriso di Ricciardo continua a stagliarsi sui piloti, ora di nuovo dalla Red Bull.