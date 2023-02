Si alza il velo sulla Ferrari SF-23

Sole alto nel cielo. Spalti colorati di rosso. Ed entusiasmo. È quello che si è percepito oggi, a Fiorano, in occasione della presentazione della nuova Ferrari 2023. Soprattutto quando sul palco sono arrivati Charles Leclerc e Carlos Sainz, che si sono lasciati andare a un “Forza Ferrari, sempre“, che ha letteralmente incendiato il pubblico ti tifosi che hanno avuto il privilegio di assistere all’unveiling della nuova vettura.

La presenza dei tifosi ha emozionato i due piloti Ferrari, che hanno avuto modo di vivere ancora una volta l’entusiasmo, l’accoglienza e la passione che si respira quando, a Fiorano, si parla di Ferrari. “È speciale presentare la monoposto con i tifosi“, ha sottolineato Leclerc, che ha trovato l’accordo di Sainz che ha sottolineato come la Ferrari “sia l’unica in grado di regalare questa atmosfera“.

Accanto ai protagonisti della pista non poteva mancare anche Frederic Vasseur, che quest’anno avrà l’arduo compito di riportare la Ferrari sul podio. Ai microfoni di Marc Gené, il nuovo team principal ha sottolineato: “Non mi interessa chi sia il primo a vincere una gara quest’anno. La cosa più importante è che la Ferrari sia davanti. Spingeremo entrambi i piloti equamente e metteremo la Ferrari al primo posto“. Certamente la determinazione non manca al team di Fiorano, che sembra essere molto ottimista per questo 2023. Lo stesso Benedetto Vigna, CEO della Ferrari, ha precisato che “la Ferrari SF-23 sarà una vettura senza precedenti in termini di velocità“.

Fratelli d’Italia blasts out over Maranello, with an army of Tifosi providing the vocals! #F1 pic.twitter.com/cCMrpCbqTh

Nobody does passion quite like @ScuderiaFerrari 😍

La presentazione di quella che è stata definita la “2023 challenger” è stata in realtà molto rapida. Si è dato maggiore spazio alle interviste e i dettagli della nuova vettura sono stati affidati alla riproduzione di un video proposto sui maxi schermi, sono stati alzati i veli sulla SF-23, che già a un primo sguardo svela alcuni dettagli interessanti.

Se confrontata con la vettura dello scorso anno, i dettagli che emergono maggiormente sono simili a quanto già visto su altre vetture: da un lato, la SF-23 porta con sé qualche tocco di nero in più, lasciando però ampio spazio al rosso che da anni caratterizza la livrea delle monoposto di Fiorano. Risalta, inoltre, il naming “Ferrari” sull’alettone posteriore, che campeggia in bianco su sfondo nero. Dal punto di vista tecnico, invece, le prese d’aria ai lati della vettura assumono una forma più allungata

Ciò che ha sorpreso maggiormente gli appassionati e i media accorsi sul circuito questa mattina è stata però la possibilità di vedere la nuova vettura già in azione. Al termine dell’evento di presentazione, infatti, Vasseur ha lanciato una monetina per sorteggiare il pilota che avrebbe avuto la possibilità di mettere per primo le mani sulla SF-23. A vincere è stato Charles Leclerc che, indossato tuta, guanti e casco, ha dato spettacolo sul circuito di Fiorano. Dopo i primi giri sulla nuova vettura, il monegasco ha commentato: “Ottime sensazioni. La macchina è andata via bene, tutto liscio“. È poi toccato anche a Carlos Sainz.

The @ScuderiaFerrari SF-23 makes its debut on-track at Fiorano, with @Charles_Leclerc behind the wheel! 😍

What a way to make an entrance ✨#F1 @Carlossainz55 pic.twitter.com/QdJYWFAe0R

— Formula 1 (@F1) February 14, 2023