Aston Martin: svelata la monoposto per il 2023 e la nuova line-up

Giornata di presentazioni: dopo McLaren tocca ad Aston Martin, che dal suo quartier generale in Gran Bretagna svela al mondo la nuova AMR23

Terzo anno in Formula 1, ma 110 anni di storia per Aston Martin, che inaugura il nuovo quartier generale con la presentazione della monoposto che scenderà in pista nella stagione 2023. Lawrence Stroll, proprietario della squadra, afferma di aver riposto nel progetto ancor più forze rispetto ai precedenti. Successivamente, prende parola anche il Team Principal, Mike Krack, il quale parla anche della coppia di piloti: Lance Stroll e nuovo arrivo Fernando Alonso. I due si raccontano in un video, per fare il proprio ingresso qualche minuto dopo, mentre la Union Jack viene rimossa e svela la AMR23. Interviene nella presentazione anche Felipe Drugovich, primo membro della Academy della scuderia.

Monoposto 2023: poche novità visibili

Nemmeno oggi la Formula 1 ci sorprende: le livree presentate nel 2023 tendono a essere molto simili alle precedenti e quella di Aston Martin non fa eccezione. La speranza è che la differenza sostanziale stia nelle prestazioni: entrambi i piloti si dichiarano fiduciosi di poter guidare una monoposto veloce, con Alonso che si lascia scappare una frase, affermando di puntare alla vetta della classifica.

Esteticamente, cambiano solo i colori di halo e delle ali anteriore e posteriore, che passano dal verde che ricopre il resto della monoposto, al nero. Restano i dettagli gialli sulla parte inferiore, mentre il logo diventa bianco e la linea sopra il numero di gara scompare. Altri cambiamenti sono difficilmente notabili, in quanto si parla della struttura del roll bar, migliorata per aumentare la sicurezza (ricordiamo il brutto incidente di Zhou a Silverstone dello scorso anno), e del fondo, visti i nuovi regolamenti per la prevenzione del fenomeno di porpoising.