Ferrari SF-23, i primi numeri rendono fiduciosi

Ancora qualche giorno, e vedremo la nuova Ferrari, la SF-23. Subito dopo la presentazione, la vettura farà il battesimo della pista a Fiorano

Manca davvero poco alla settimana in cui la Ferrari svelerà la vettura che competerà nella stagione di Formula 1 2023, la SF-23. Si tratta dell’erede della F1-75, la vettura che nel 2022, ha chiuso in seconda posizione nel mondiale costruttori.

La nuova monoposto, nella fabbrica di Maranello è quasi agli ultimi ritocchi prima di essere svelata. Non si è ancora fatta vedere, ma le tante voci di corridoio ultimi giorni, stanno alimentando già la curiosità nei tifosi, che scalpitano e nutrono in lei speranze di vittoria.

Si dice che in casa Ferrari, regna molta fiducia, nel vedere i primi numeri legate alla nuova creatura. Nell’ultimo mese, viene riferito che la SF-23 potrebbe essere “un secondo più veloce”, rispetto alla F1-75. Auto Motor und Sport rivela che la vettura, sarà più “leggera, più affidabile, più efficiente aerodinamicamente e con più potenza nel motore”.

Presentazione nel giorno di San Valentino

La nuova monoposto della Scuderia Ferrari, sarà presentata al mondo il prossimo 14 febbraio 2023, e successivamente sarà portata per la prima volta in pista dai piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, sul circuito di Fiorano. Tempo qualche giorno, poi la vettura sarà spedita in Bahrain per i test pre-stagionali e quindi la prima gara della stagione 2023.

Nel corso di questa settimana, la Ferrari ha svelato il nome della monoposto che competerà nel campionato del mondo di Formula 1 2023, ovvero SF-23. Un ritorno alla denominazione che è stata utilizzata durante l’intera era ibrida della Formula 1, dalla Ferrari a partire dalla stagione 2015. Nel 2022, la sigla SF non è stata utilizzata, con la vettura che è stata chiamata F1-75, per celebrare i 75 anni dalla messa in moto della prima vettura da gara della Ferrari, la 125 S.