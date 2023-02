Alonso sulla nuova Aston Martin: “Non ci accontenteremo di essere secondi”

L’ex campione del mondo asturiano rivela le grandi ambizioni di tutta la squadra di Silverstone: si punta alla vittoria

Tra meno di un mese inizierà la nuova avventura di Fernando Alonso in Aston Martin, e il pilota asturiano non potrebbe essere più entusiasta. Il due volte campione del mondo è infatti emozionato riguardo alla nuova tappa della sua carriera. E ha grande fiducia nel progetto Aston Martin, la cui nuova monoposto, la AMR23, è stata presentata nella giornata di ieri.

“Ho visitato la nuova fabbrica, che sarà pronta a breve. Sento questa energia con le nuove persone che sono arrivate nell’ufficio tecnico lo scorso anno, e per la nuova fabbrica e la nuova galleria del vento. Sta andando tutto bene e non vedo l’ora di scendere in pista“. ha ammesso Alonso. “Penso che le persone che si sono unite al team dimostrino quanto sia ambizioso il progetto, così come la leadership di Lawrence [Stroll]. Investimenti e talento sono una buona chiave per il successo in Formula 1. E speriamo di poter raggiungere il successo il prima possibile“.

ALONSO: “L’ASTON MARTIN NON SI ACCONTENTA DEL SECONDO POSTO”

Il due volte campione del mondo ha dichiarato di aspettarsi grandi risultati dalla AMR23: “Sembra fantastica, incredibile.” ha ammesso. “Ora dobbiamo assicurarci che sia veloce. E questo dipenderà da noi ogni fine settimana, e non vedo l’ora di mettere le mani sul volante”. Alonso sta anche dedicando molto tempo al nuovo progetto, lavorando a stretto contatto con la squadra: “E’ stato fantastico essere in contatto con l’Aston Martin negli ultimi mesi, e da gennaio sono in fabbrica, al simulatore e a conoscere i meccanici“.

“Dobbiamo assicurarci di avere una buona base per le future vetture Aston Martin. Nel 2022 hanno avuto difficoltà nel primo semestre, ma hanno avuto una buona seconda metà di stagione. Dobbiamo progredire nel 2023, con i piedi per terra, ma noi non saremo contenti di essere quarti, terzi o secondi.” afferma. “Potremmo non essere in grado di vincere subito, ma questa monoposto deve essere la base per i prossimi anni“.