Mercedes stupisce nei test a Barcellona: simulazione di gara

Il team Mercedes AMG Petronas ha iniziato con la stagione 2026 impressionando durante i test di Barcellona grazie a una prima simulazione di gara completa effettuata con la nuova W17

Nei primi giorni di test invernali a Barcellona, Mercedes ha raccolto dati importanti con la W17 E PERFORMANCE, mostrando affidabilità e consistenza in pista. Sia George Russell che Andrea Kimi Antonelli hanno accumulato un elevato chilometraggio, evidenziando un programma di lavoro intenso e produttivo.

Russell ha completato 92 giri durante la sessione mattutina prima di passare il volante ad Antonelli, che nel pomeriggio ha concluso 91 giri, tra cui una simulazione di gara completa. “Abbiamo fatto molti giri, tanto chilometraggio e raccolto molti dati utili per il team. È stata una buona giornata complessivamente,” ha dichiarato Antonelli dopo l’uscita in pista.

Mercedes ha confermato che continuerà a girare a Barcellona fino a giovedì, ultimo dei tre giorni consentiti per il suo programma di shakedown. I piloti hanno anche anticipato l’intenzione di iniziare a lavorare sulle modalità di qualifica, in particolare per testare il modo di erogare i 350 kW di energia elettrica disponibili con la nuova Power Unit.

La nuova W17: passo avanti rispetto al passato e cosa emerge dai test

Secondo i piloti, la W17 rappresenta un notevole passo avanti rispetto alla monoposto della stagione precedente. Il giovane talento italiano ha sottolineato come ogni uscita in pista sia un’opportunità per capire meglio i limiti della vettura e dove si possa incrementare la performance. Russell ha aggiunto che le basse temperature della pista, talvolta fino a 2°C, non hanno impedito al team di completare il proprio programma.

Ottimo lavoro per il team di Toto Wolff che ha svolto delle simulazioni di gara con tempi molto interessanti. Inoltre, anche le squadre clienti che montano la Power Unit Mercedes, come McLaren e Alpine, hanno accumulato chilometri preziosi. Mentre la Williams non ha partecipato allo shakedown, per via dei vari problemi avuti con la progettazione della nuova monopsto.

Cipriano Cecoro