Mercedes: finalmente al pari con Ferrari e McLaren?

James Allison è fiducioso che la nuova vettura Mercedes W15 abbia risolto i problemi di guidabilità del team in vista del Gran Premio del Bahrein

Allison crede che la monoposto Mercedes è relativamente al pari con Ferrari e McLaren nella lotta dietro i campioni del mondo della Red Bull.

Dopo aver vinto un record di otto campionati costruttori consecutivi dall’inizio dell’era ibrida della F1 nel 2014, la Mercedes è stata limitata a una sola vittoria in gara da quando sono state introdotte le regole dell’effetto suolo nel 2022.La Mercedes W15 sembra “a posto” rispetto a Ferrari e McLaren.

La squadra ha vissuto la sua prima stagione senza vittorie dal 2011 la scorsa stagione, ma spera in una stagione molto migliorata nel 2023 con Allison che ha rivelato, durante l’inverno, che la Mercedes aveva stabilito un “programma piuttosto ambizioso” con la W15.

Al lancio dell’auto del team all’inizio di questo mese, Allison ha espresso la sua speranza che la Mercedes abbia trovato una soluzione al posteriore “dispettoso” con cui Lewis Hamilton e George Russell hanno lottato l’anno scorso.

E parlando a Sky F1 durante l’ultimo giorno di test pre-campionato la scorsa settimana, il direttore tecnico della Mercedes ha affermato che la W15 è allo stesso livello di Ferrari e McLaren. Ha detto: “Penso che abbiamo avuto una giornata migliore oggi. Abbiamo sicuramente trovato un modo migliore per procedere e siamo ragionevolmente soddisfatti del ritmo che abbiamo mostrato alla fine della giornata”.

Nelle prove Mercedes battaglia alla pari, ora tocca alla gara vera

“Quando corriamo tutti insieme – c’erano una McLaren e una Ferrari che giravano in pista contemporaneamente con le stesse gomme – sembriamo a posto.”

Alla domanda se la Mercedes sia riuscita a rendere la W15 più guidabile rispetto ai suoi predecessori, ha risposto: “Penso che in gran parte lo abbiamo fatto”.

“Penso che il porpoising costituirà ancora una soglia contro la quale tutte le auto nella pit lane dovranno confrontarsi finché questa generazione di auto non passerà a qualcosa di diverso”.

“Quindi c’è ancora qualche problema in cui possiamo seppellirci o da cui usciremo solo alla ricerca di ciò che il giusto tipo di prestazione compromette. Ma l’orribile e scattante posteriore, si spera, non ci preoccupa più come in passato”.

Incalzato su come lui e il suo team lo hanno reso possibile, ha detto: “Si tratta principalmente di cambiamenti meccanici nella vettura, ma è sempre un connubio tra il comportamento aerodinamico in curva e le sospensioni”.