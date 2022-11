Schumacher out, Steiner elenca i motivi

In seguito all’annuncio avvenuto nella mattinata di oggi dell’ingresso di Nico Hulkenberg in Haas per la prossima stagione, Günther Steiner ha elencato i motivi che hanno portato a non riconfermare con Mick Schumacher

Dopo settimane d’attesa, è arrivata l’ufficialità che vede Hulkenberg prendere il posto dell’attuale tedesco di casa Haas per la prossima stagione. Dopo due anni all’interno della scuderia americana, Mick Schumacher difatti saluterà l’intero il team guidato da Gunther Steiner alla fine di questo weekend.

Rammaricato e deluso da questa scelta, Schumacher in un comunicato rilasciato nei suoi profili social ha comunque ringraziato il team per queste due stagioni trascorse insieme, e ha voluto rassicurato i suoi tifosi, sostenendo che il suo ritiro sarà solo una breve pausa dal mondo della Formula 1.

Steiner: “L’esperienza è ciò che ci serve per crescere”

Nel corso della stagione, il figlio del sette volte campione del mondo è stato artefice di numerosi incidenti che hanno comportato un notevole aumento di lavoro e di spese da parte del team, ma Steiner ammette che non è stato solo questo a decidere il futuro di Mick.

Ai microfoni di PlanetF1, alla domanda su cosa mancasse a Schumacher per poter rimanere all’interno del team, ha dichiarato: “L’esperienza è l’elemento fondamentale, un elemento che Hulkenberg possiede dato il suo trascorso in questo sport. Vogliamo crescere come team, e abbiamo bisogno di forte esperienza da parte di entrambi i piloti”.

“Non è colpa di Mick se siamo dove siamo, dobbiamo incolpare solo noi stessi, ma per crescere abbiamo bisogno di un pilota che sa aiutare il team in questo percorso di risalita” ha affermato. Il manager italiano ha voluto elogiare i weekend dove il pilota tedesco ha ottenuto notevoli risultati, come Austin e Silverstone, e affermando come sia cresciuto in questi due anni all’interno del team: “E cresciuto molto e lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto in queste due stagioni”.

Steiner ha infine rivelato di aver informato Schumacher solo nella giornata di ieri che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato, e non durante il fine settimana del Gran Premio di San Paolo, come inizialmente si vociferava. Riuscirà il pilota tedesco a ottenere un sedile per la stagione 2024? E ad ottenere un buon risultato in vista dell’ultima gara della stagione?

Valeria Caravella