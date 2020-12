Schumacher: ”Le polemiche su Mazepin non mi riguardano”

Schumacher si dissocia dalle polemiche su Mazepin: non lo riguardano e non si esprimerà in merito

Mick Schumacher ha deciso di ignorare le polemiche su Nikita Mazepin, il suo nuovo compagno di squadra in Haas, ora che entrambi hanno fatto il grande salto in Formula 1. Le voci che girano non sono poche, molti fan stanno chiedendo a gran voce di prendere provvedimenti contro il pilota russo dopo quanto successo sui suoi account social. Si tratta della pubblicazione di un video poco consono che vede presa in causa anche un’amica del giovane.

Diversi fan ne stanno chiedendo il licenziamento, anche tramite l’utilizzo di Hashtag specifici sui social quali Twitter e Instagram. Ma non vi è ancora nessuna voce che possa far pensare che accadrà. Nonostante ciò, si pensa che a prendere il suo posto potrebbe essere Pietro Fittipaldi. Ma anche queste sono indiscrezioni che per il momento non hanno fonti certe su cui basarsi.

Nonostante le varie polemiche va ricordato che la FIA ha condannato le azioni di Mazepin e ha assicurato che verranno presi dei provvedimenti. Se ne occuperà personalmente il team Haas, che risolverà la questione in privato. In merito, la scuderia non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione, ma aspetta l’esito dei provvedimenti interni per dare conferma di quanto verrà deciso.

MICK E NIKITA

”Nikita è già stato mio partner nel 2013 e nel 2014. Era gentile e ci siamo rispettati molto, il resto non mi riguarda”, ha dichiarato Schumacher durante il gala di premiazione di fine stagione della FIA. Entrambi condividevano la stessa squadra di Kart diversi anni fa e si sono successivamente ritrovati sulla griglia di Formula 2. La loro sembra dunque una civile convivenza, dove (come è giusto che sia) le azioni di uno non sono questioni dell’altro. Più volte è stato chiesto al tedesco di dare la propria opinione in merito alle questioni riguardante compagno di squadra, ma ha continuato a ribadire che non si esprimerà.