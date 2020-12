Marko: “Ecco i motivi per cui ho scelto Perez”

Marko ha recentemente spiegato i motivi che lo hanno spinto a scegliere Perez come pilota Red Bull

Il team austriaco ha recentemente annunciato la line-up 2021. Ad affiancare Max Verstappen non sarà più Alex Albon, bensì da Sergio Perez. Infatti, dopo un anno passato sotto osservazione, il giovane 24enne non ha soddisfatto gli standard del team, che ha poi ripiegato su una scelta diversa. D’altro canto, il pilota messicano ha messo in mostra tutte le sue abilità impressionando il talent scout della Red Bull. Marko ha recentemente spiegato le ragioni che lo hanno spinto a reclutare Perez per la prossima stagione.

PEREZ: VELOCITÀ, COSTANZA E GESTIONE DELLE MESCOLE

Sicuramente le ottime performance registrate dal messicano hanno inciso sulla scelta. Infatti, nel corso della sua carriera ha mostrato non solo di avere velocità ma anche costanza. In particolare quest’anno si è presentato in splendida forma, conquistando anche la sua prima vittoria.

Non ha perso occasione per mettere in mostra anche la grande capacità di gestione delle mescole. In particolare, la prestazione avuta al GP del Sakhir ha fatto pendere l’ago della bilancia sempre più a suo favore. Questo è quello di cui ha più bisogno la Red Bull, che punta ad avere due piloti in lotta per il mondiale.

Infatti, Marko ha così dichiarato a Servus TV: “Il nostro obiettivo è vincere il Campionato del Mondo, come negli anni precedenti. Per farlo servono due vetture in grado di competere ai vertici, si tratta di strategia. Perez è più in forma che mai; con Alex Albon, invece, ci sono stati alti e bassi, quindi abbiamo dovuto prendere una decisione”.

“Perez gestisce le gomme in modo incredibile. I suoi dieci anni di esperienza sono un vantaggio. Si è visto quanto tempo può guidare ad alta velocità con una gomma. Per puntare anche al campionato costruttori abbiamo bisogno di un uomo forte nella seconda vettura”, ha poi aggiunto.

MARKO: “PEREZ PORTA CONOSCENZE SULLA MERCEDES”

Il pilota messicano ha appena concluso la sua avventura in Racing Point, un team motorizzato Mercedes. Questo dettaglio non è di certo sfuggito alla Red Bull, che spera di poter colmare il gap grazie al contributo di Perez. Il consulente del team austriaco è sicuro che il nuovo ingresso nel team possa portare numerosi vantaggi, in particolare per lo sviluppo della vettura e della power unit.

Infatti, Marko ha così sottolineato: “Sergio porta molte conoscenze sulla Mercedes Dopo essere stato licenziato dalla Racing Point, è stato ovviamente molto attento alle mosse del team tedesco. Speriamo di ricevere un importante contributo da lui”.