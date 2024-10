Acquisto auto usata, tutti guardano il volante, la vernice o i sedili: il segreto invece è scritto nelle cinture di sicurezza

Prima di acquistare un’auto usata, non dovreste guardare né il volante né la vernice o i sedili, il segreto sta tutto nelle cinture di sicurezza. Guardatele e capirete molte cose.

Avere una propria automobile è un lusso che in molti sognano ma che in realtà non tutti possono permettersi purtroppo. I costi di acquisto sono una delle prime cose che frenano un cittadino con un reddito basso, a entrare in una concessionaria, per non parlare di tutto il resto.

Ricordatevi che l’acquisto è solo un primo step da tenere in considerazione, in quanto ci saranno poi l’assicurazione, il bollo, la revisione da pagare, il carburante da fare e così via. Insomma, sono tutte spese che bisogna tenere in considerazione quando si fa questo acquisto.

Per questo motivo, sono molti coloro che optano per l’acquisto di un’auto usata, per cercare di limitare i costi di compera. Badate bene però che anche in questo frangente dovrete stare attenti, non tutti i venditori sono trasparenti, per questo dovreste sempre guardare la cintura di sicurezza.

Acquistare un’auto usata

Quando una cosa è troppo bella per essere vera, dovrebbe sempre farvi venire qualche dubbio, in quanto nessuno regala nulla a nessuno. Questo discorso vale per tutto, soprattutto per l’acquisto delle automobili usate, in quanto l’offerta perfetta non esiste, per questo dovreste analizzare bene quello che state per andare ad acquistare.

Cercate di acquistare l’auto da chi vi fornisce realmente la storia del veicolo, inoltre a prescindere da quello che vi viene detto, verificate sempre gli interni e il grado di usura e se potete fate venire con voi il vostro meccanico di fiducia o per lo meno chiedetegli consiglio su cosa verificare per cercare di non essere imbrogliati. Ovviamente, non è che tutti i venditori sono disonesti è bene chiarirlo, ma la prudenza non è mai troppa.

Controllate la cintura di sicurezza

Molti utenti prima di acquistare un’auto usata si concentrano solo sul volante, la vernice o i sedili per capirne l’utilizzo reale. In realtà c’è anche un altro elemento che dovreste controllare, cioè la cintura di sicurezza, per capire se l’auto è particolarmente usurata o meno. Il primo controllo da fare è quello di tirare la cintura e lasciarla improvvisamente, se il meccanismo non la farà riavvolgere velocemente, vuol dire che il motorino al suo interno potrebbe essere stato usato molto o che comunque potrebbe aver subito un incidente e quindi essere danneggiato.

Un altro segnale è quello di tirare la cintura fino al limite e controllare che nel nastro non siano presenti segni di muffa o fango, questo vorrebbe dire infatti che l’auto potrebbe aver subito un’alluvione e quindi possibili problemi ai componenti elettrici e infine al fondo della cintura di sicurezza c’è un’etichetta con tutti i dati di produzione, se non corrispondono a quelli originali, dovete capire il motivo della sostituzione.