SCANDALO AUTOVELOX, dispositivi illegali sequestrati: ma la multa te l’hanno inviata lo stesso | Queste non devi pagarle

Rispettare i limiti di velocità è un dovere, ma non sempre le eventuali infrazioni vengono rilevate correttamente: truffe svelate, milioni di cittadini in salvo.

I “voti” del primo trimestre sono più che positivi. Prima di parlare di “promozione” serve ancora tempo, ma chi ben comincia può come noto guardare con ottimismo al futuro.

Il soggetto è il nuovo Codice della strada, in vigore dallo scorso 14 dicembre. I dati diffusi da Polizia Stradale e Carabinieri rispetto allo stesso periodo (14 dicembre-13 marzo) del 2024 sono incoraggianti: numero di incidenti in calo così come quello di vittime e feriti.

Il vero stress test avverrà in estate, durante il tradizionale esodo per le vacanze, ma al netto del dibattito politico già in corso è evidente come alcune delle perplessità sollevate al momento dell’approvazione al Codice siano state messe a tacere, almeno per il momento.

Uno degli argomenti più dibattuti riguardava la cosiddetta “rivoluzione degli Autovelox”. Tuttavia la novità che ne consente l’installazione solo in aree ad elevato livello di incidentalità non ha portato a una riduzione del numero delle multe. I motivi sono molteplici.

Autovelox fuori legge, pioggia di sanzioni condonate: ecco quando si può fare ricorso

Se i nuovi Tutor 3.0, attivi al momento solo in autostrada, rilevando le infrazioni con più precisione, hanno reso ancora più impervia la via per i ricorsi, l’unica “scappatoia” per gli automobilisti che proprio non vogliono saperne di rispettare le regole è aggrapparsi ai dispositivi “clandestini”.

Già, perché a fare la fortuna di qualche fortunato guidatore che non rispetta i limiti promette di essere lo smantellamento dei vecchi Autovelox oltre all’eterna lotta tra quelli legali e quelli non a norma, che ruota attorno a una dicotomia ormai ben nota.

Comuni, attenti: perché un dispositivo ‘approvato’ può fare la felicità degli automobilisti

Stiamo parlando della differenza tra i termini “approvazione” e “omologazione”, concetto in realtà tutt’altro che semplice da definire, se è vero che lo stesso Ministero non ha ancora comunicato le procedure di omologazione dei dispositivi, ma che è alla base di una recente sentenza della Corte di Cassazione che promette di fare giurisprudenza, smascherando e condannando un imprenditore truffaldino.

Il soggetto in questione aveva noleggiato dispositivi approvati dalla Direzione Generale per la Sicurezza dei Trasporti, ma non omologati, vedendosi così accusato di frode in pubbliche forniture e falso per induzione. La questione aveva già portato la Cassazione a esprimersi per l’obbligo dell’omologazione degli Autovelox, dichiarando contestabili le sanzioni provenienti da tutti quelli solo “approvati”. Una vera e propria manna per gli automobilisti, autorizzati a non pagare o a venire rimborsati, e di conseguenza un potenziale danno per i Comuni, che rischiano anche di venire chiamate a rispondere del danno causato dall’utilizzo di apparecchi non conformi.