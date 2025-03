Revisione auto, torni a farla ogni 4 anni: finalmente cambia la normativa per tantissime vetture | Controlla l’elenco

Da questo momento in poi fai la revisione alla tua automobile ogni 4 anni, la nuova normativa è ora in vigore e sono in molti a beneficiarne.

La revisione auto è uno dei provvedimenti a cui gli automobilisti devono pensare in maniera attenta per evitare che al controllo delle forze dell’ordine si venga trovati irregolarmente al volante.

Vi si sottopongono in maniera periodica tutti i veicoli a motore, compresi i rimorchi e serve per garantire la massima sicurezza stradale, con la certezza che le vetture funzionino nella maniera corretta.

Fino a non molto tempo fa, il sistema di revisione ha seguito uno schema ben preciso, invece adesso sembra che tutti stia per cambiare e se prima si sottoponeva l’auto al controllo ogni 2 anni, adesso lo si farà ogni 4 anni. Potrebbe sembrare assurdo, ma si tratta di un provvedimento che dovrebbe in una qualche misura semplificare la gestione dei veicoli.

Sono moltissimi gli automobilisti che attendevano questo cambiamento da molto tempo, ma vediamo se effettivamente sarà conveniente.

Le novità nella revisione: cosa cambia

A poter godere di questo cambio, alcune automobili che fanno parte di un’importante categoria di veicoli, che potrà procedere con la revisione ogni 4 anni e non più ogni 2, una misura che sarebbe stata decisa per permettere a tutti gli automobilisti di godere di un trattamento adeguato alla tipologia di veicolo che si guida. Ci sono vetture che non hanno bisogno di controlli frequenti e quindi è un eccesso procedere alla revisione ogni 2 anni.

Nonostante ciò, nella riforma sono previsti anche dei cambiamenti importanti che mirano, ancora una volta a rendere le nostre strade ancora più sicure. Quindi i controlli saranno ancora più accurati, il tutto grazie agli strumenti diagnostici nuovi che vengono utilizzati per la revisione, come la centralina OBD che offre la possibilità di procedere con verifica con maggiore precisione, ci sono poi, nuovi criteri di misurazione delle emissioni, per tenere sotto controllo l’inquinamento dell’aria.

Le auto toccate dal cambiamento

Le nuove regole sulla revisione riguarda in maniera specifica le auto d’epoca, ovvero tutti quei veicoli che non vengono guidati in maniera quotiamo, ma hanno comunque un valore storico molto elevato. Secondo il nuovo regolamento i veicoli possono essere sottoposti a revisione ogni 4 anni. Una possibilità che viene prevista per via di un utilizzo limitato di queste vetture, che in genere sono conservate con grande cura dai proprietari.

Un vantaggio molto importante sia per gli appassionati che per i collezionisti, che sono spesso proprietari anche di più di una sola automobile. Un metodo che permette di ridurre gli oneri per riuscire a conservare le proprie auto.