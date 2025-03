Sauber conferma l’approdo di Wheatley come Team Principal

Ufficiale: il team Kick Sauber conferma la data di approdo di Jonathan Wheatley come Team Principal

Sauber annunciò l’approdo di Wheatley come Team Principal lo scorso agosto, senza però una data definitiva. Il britannico, in precedenza, aveva ricoperto il ruolo di direttore sportivo in Red Bull, lavorando per loro per 18 anni.

Adesso il team svizzero ha confermato il suo arrivo come Team Principal per il 1 aprile 2025, a cavallo del Gran Premio del Giappone. Guiderà la squadra con Mattia Binotto, ex TP Ferrari e direttore tecnico e operativo di Sauber. Entrambi riporteranno le loro decisioni a Gernot Döllner, presidente del consiglio di amministrazione.

Jonathan Weathley: la sua carriera in Formula 1

Inizia tutto negli anni ’90, con il debutto in Benetton (poi Reanult), riuscendo a guadagnare il ruolo di capo meccanico. Nel 2006 entra a far parte della famiglia Red Bull come direttore sportivo, contribuendo alla conquista del sesto e setttimo campionato costruttori.

Con il suo arrivo in Sauber, il suo compito (e quello di Binotto) sarà di riportare il team al successo. Sarà anche parte integrante del progetto di Audi, che sostituirà l’attuale scuderia dal 2026 in avanti.

Una nuova sfida: le parole di Wheatley riguardanti la nuova posizione

Al tempo del suo annuncio, nell’agosto 2024, il britannico si espresse sulla nuova posizione e sulle potenziali sfide che si sarebbe ritrovato davanti. “Sono molto orgoglioso del mio passato in Red Bull, e di aver contribuito allo sviluppo del team in questi 18 anni”.

“Nonostante ciò”, continua l’inglese, “sono molto felice di poter collaborare con Mattia Binotto. Ci conosciamo da molti anni, e so che è la persona più adatta per questo progetto”. Kick Sauber entra nel 2025 con un line-up tutto nuovo, dopo l’addio di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou nel 2024.