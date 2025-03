Verstappen in Aston: il parere di Marko

Helmut Marko giudica le voci su un possibile passaggio di Max Verstappen all’Aston Martin

Negli ultimi mesi, Max Verstappen è stato costantemente accostato all’Aston Martin, con voci su una clamorosa offerta da 1 miliardo di sterline. Ora, Helmut Marko ha espresso il suo parere su questi rumor.

Helmut Marko ha affermato che l’Aston Martin avrebbe “sventolato una carota” davanti a Max Verstappen nel tentativo di attirarlo nella scuderia di Silverstone.

Il pilota olandese è stato spesso al centro di speculazioni riguardo a un possibile addio alla Red Bull, sei volte campione del mondo costruttori. Negli ultimi mesi, l’Aston Martin sembra essere emersa come la principale contendente, superando la Mercedes nella corsa a Verstappen.Oltre alla collaborazione con Honda, che ha alimentato i successi del 27enne nei suoi quattro titoli mondiali, anche l’ingegnere Adrian Newey è stato tentato dall’Aston Martin, allontanandosi dalla Red Bull.

Questi sviluppi, insieme alla presunta offerta da 1 miliardo di sterline, hanno alimentato le voci di un possibile trasferimento. La situazione è stata ulteriormente complicata dal fatto che il team di corse di Verstappen ha stretto un accordo per l’utilizzo di vetture GT dell’Aston Martin e dall’incertezza sulla continuità del dominio della Red Bull nel breve termine.

Il parere di Marko

Nonostante il contratto di Verstappen sia valido fino alla fine della stagione 2028, il team principal Christian Horner non ha mai lasciato intendere che la Red Bull costringerebbe il pilota olandese a rispettarlo se decidesse di andarsene.

Marko, consulente Red Bull, ha suggerito che l’arrivo di Newey all’Aston Martin sia stato utilizzato come esca per attirare Verstappen: “Adrian Newey è un vero appassionato di corse e una persona molto intelligente” ha dichiarato l’austriaco,

riferendosi all’impatto che il 66enne potrebbe avere su Verstappen.

“La prima cosa che vuole è avere il pilota più veloce. E diciamo che la carota è stata offerta a Verstappen“.

Tuttavia, Marko non ritiene che Verstappen considererà seriamente un trasferimento nel prossimo futuro, nonostante le discussioni iniziate con l’accordo sulle vetture GT.

“Max è un grande fan delle GT, ha il suo team e ora usa anche un’Aston Martin nella sua squadra” ha aggiunto Marko. “Credo che questo abbia portato agli altri colloqui. Ma alla fine, Max vuole vincere, e tutti in Formula 1 lo sanno. Newey è sicuramente un genio, ma il cambiamento non avverrà dall’oggi al domani. Inoltre, ha bisogno di un team forte intorno a lui. Quindi, non vedo questa mossa realizzarsi nel prossimo futuro.”