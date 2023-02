Sauber-Alfa Romeo, l’obbiettivo prima del divorzio

Un divorzio annunciato quello tra Sauber e Alfa Romeo, nonchè primo passo sulla strada che porterà all’ingresso di Audi nel 2026. Come sottolineato in occasione della presentazione della nuova vettura dal nuovo rappresentante del team, Alessandro Alunni Bravi, questa collaborazione ha avuto un impatto molto positivo: “Abbiamo iniziato nel 2018 e questa sarà la sesta stagione insieme. Posso affermare con certezza che questa sia stata una partnership che ha determinato molto la crescita della squadra”, ha affermato ai media presenti.

BREAKING: Sauber will compete as the Audi factory team from 2026, using an Audi power unit #F1 @audisport pic.twitter.com/DyQNR70MRp

Sei anni di alti e bassi culminati lo scorso anno con il sesto posto nella classifica Costruttori, miglior risultato di sempre. Traguardi notevoli sono stati raggiunti anche fuori dalla pista: “Siamo stati in grado di attrarre vari partner. – continua il manager italiano – Questo a dimostrazione della visione a lungo termine che accomuna i due marchi”. Prima di salutarsi definitivamente, tuttavia, c’è ancora una stagione da vivere insieme e la volontà da ambo le parti è quella di concludere nel migliore dei modi: “Sarà un’annata molto importante, non la considereremo come l’ultima. Daremo sicuramente il massimo per completare questo viaggio nel miglior modo possibile“.

Alfa Romeo F1 Team have appointed Managing Director of the Sauber Group, Alessandro Alunni Bravi, to the additional position of Team Representative for the FIA Formula One World Championship. He will represent the team in all official functions on and off the track.

— Alfa Romeo F1 Team Stake (@alfaromeof1) January 26, 2023