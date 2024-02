Sauber, a rischio lo sponsor Stake: indagine avviata

L’operazione di rebranding potrebbe non andare come previsto: la partnership con lo sponsor australiano è sotto indagine

Soli due giorni dopo la presentazione della nuova vettura, il team Sauber potrebbe trovarsi in grossi guai. Da quest’anno, infatti, la scuderia svizzera ha come title sponsor la società australiana di gioco Stake, dopo aver terminato la partnership con Alfa Romeo. A partire dallo scorso anno, già tra gli sponsor del team, il marchio Stake è apparso sul telaio delle due monoposto. Sostituito, nei paesi in cui la pubblicità del gioco d’azzardo è illegale, dalla società sorella Kick.

Un’operazione che, come ha affermato alla presentazione della vettura Alessandro Alunni Bravi, rappresentante del team, sarà ripetuta anche quest’anno. “Come sapete, l’anno scorso abbiamo alternato due nomi diversi a seconda dei diversi paesi in cui andiamo a correre. Rispetteremo pienamente tutte le leggi locali e dove è vietata la pubblicità del gioco d’azzardo.” ha dichiarato.

“Come lo scorso anno, abbiamo Kick come uno dei nostri partner più importanti. Quindi dove non correremo come Stake F1 Team, utilizzeremo un secondo nome di squadra“. Eppure, sembrerebbe che la ESBK, ossia la commissione svizzera sul gioco d’azzardo, abbia avviato un’indagine contro la Sauber. L’accusa sarebbe fondata sul fatto che Stake non opererebbe con il possesso della licenza necessaria. E quindi non sarebbe sottoposta ad alcuna tassazione nel Paese.

Secondo quanto riportato da f1generale.com, la Sauber avrebbe rimosso Stake dall’elenco dei suoi sponsor nella pagina web del team. Ancora non è chiaro se si tratta di una mossa preventiva o definitiva. Certo è che, se dovesse essere confermato il verdetto, potrebbe essere un durissimo colpo per la scuderia svizzera.

LA SFIDA DELLA SAUBER CON L’APPOGGIO DI STAKE

La Sauber si trova infatti all’inizio di un nuovo ciclo di innovazione, in attesa dell’inizio della partnership con Audi nel 2026. Un’operazione per cui l’appoggio di Stake come title sponsor si rivela fondamentale per la Sauber, come ha confermato Alunni Bravi durante la presentazione della vettura 2024. “Per me è stato fantastico finora. E penso che oggi si veda una sorta di testimonianza di intenti di tutto quello che faremo durante la stagione. Questo è solo il primo momento. Ma noi abbiamo molte attività che svolgeremo durante tutta la stagione”.

“Certo, sotto il marchio Stake ci sono diversi marchi, anche di gaming e di scommesse. Ma è una società molto dinamica e ci aiuterà ad allargare davvero la nostra fan base. E a raggiungere un nuovo target molto importante per noi, per il nostro team e tutti i nostri partner. Quest’anno, ovviamente, per noi è più semplice: abbiamo un’identità nuova e chiara. Partiamo da qui con un evento che credo sia una testimonianza di ciò che vogliamo fare. Con un nuovo motto per la squadra: unleashed [ndr. “scatenato”]. Che per noi significa davvero il modo in cui vogliamo comunicare, il modo in cui vogliamo essere percepiti.” ha dichiarato durante l’evento.

“Naturalmente, ciò deve essere supportato anche dai risultati ottenuti. Stiamo lavorando tutti insieme per offrire un lavoro migliore e maggiori prestazioni. E’ importante avere tutto. Un team di Formula 1 non è solo un team di corse. Naturalmente è un’operazione di grandi dimensioni. E bisogna lavorare su tutti gli ambiti: in pista, fuori pista, sul lato tecnico e anche sul lato commerciale. E con Stake penso che raggiungeremo traguardi importanti che porteranno un valore aggiunto anche alla Formula 1.” ha concluso Alunni Bravi.