Sauber: svelata la nuova livrea per il 2024

Giornata di presentazioni! Dopo la Williams, è ora il turno della Sauber di svelare la sua monoposto per il 2024, la C44

Alle 20 è stata rivelata la prossima monoposto partorita dalla scuderia di Hinwill. Sauber, da questa stagione chiamata Stake F1 Team, ha tolto i veli sulla propria monoposto 2024, chiamata C44. La nuova vettura, con sempre alla guida del duo Bottas-Zhou, proverà a migliorare il penultimo posto del mondiale costruttori della scorsa stagione.

The C44, Unleashed 💚🖤 pic.twitter.com/On1VpWLVmx — Stake F1 Team (@stakef1team) February 5, 2024

Un look eccentrico e dei cambiamenti interessanti

La livrea della scuderia svizzera si presenta di grande impatto, con un verde acido predominante che lascia il segno, accompagnato da tratti neri che mitigano l’effetto complessivo. Questo rappresenta un cambiamento radicale rispetto al bianco e rosso che ha caratterizzato le ultime sei stagioni. Il nuovo e fresco design potrebbe portare un tocco di innovazione a un team che sembra essere stabilmente posizionato nella metà bassa della classifica. È interessante notare che il nome “Sauber” appare solo sul muso della monoposto, mentre “Stake” si presenta su uno sfondo nero sia sul cofano motore che sul main plane del DRS. Questo design potrebbe riflettere una scelta strategica nella presentazione del brand, attendendo l’arrivo di Audi nel 2026.

I principali cambiamenti dal punto di vista del telaio sono evidenti nelle sospensioni anteriori, passate da push-rod a pull-rod, mentre muso e ali mantengono una somiglianza con quelli della scorsa stagione. Anche nella zona dell’airscope ci sono modifiche, con l’aggiunta di un roll bar triangolare e un arrotondamento avanzato per indirizzare meglio il flusso d’aria verso la beam wing. Un altro aggiornamento importante può essere notato nei vassoi, utilizzati per convogliare l’aria verso l’interno delle pance, che presentano somiglianze con quelli della RB19.

Le parole dei piloti

Le parole di Valtteri Bottas sono chiare: “La C44 sembra completamente diversa rispetto alla scorsa stagione. Dobbiamo agire come squadra e raccogliere il massimo da questa monoposto, che sembra promettere bene. Questa è la terza stagione con il team e gli obbiettivi sono alti. Ho delle aspettative altissime, dobbiamo fare come team un bel passo in avanti e vedere progressi rispetto alla scorsa stagione”.

Zhou, dichiara che: “Speriamo di essere veloci. Il nostro impegno inizia già dalla scorsa stagione, soprattutto nella seconda parte di stagione, cosi da capire in cosa avremmo potuto migliorare. Le mie aspettative sono alte ma, allo stesso tempo, non lo sapremmo finche non inizieremo a competere contro i nostri rivali. Ma sono ottimista e non vedo l’ora di salire e guidarla al più presto”.