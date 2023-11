Sainz sul GP Brasile: “La frizione era difettosa”

Colpa della frizione in Brasile? Sainz ne è convinto

Carlos Sainz ritiene che la colpa delle sue difficoltà nel lanciare la sua Ferrari di nel fine settimana del Gran Premio del Brasile sia stata una frizione difettosa. Lo spagnolo si è piazzato sesto in griglia ma ha perso in fuga contro Sergio Perez e George Russell ed è scivolato all’ottavo posto quando la gara è stata interrotta dalla bandiera rossa per un pesante incidente alla curva 1 che ha coinvolto Alex Albon e Kevin Magnussen.

Sainz ha poi parlato via radio per dire che la sua squadra aveva bisogno di “mettere da parte” la frizione mentre si lamentava di problemi di partenza per tutto il fine settimana. In seguito si sarebbe lamentato del fatto che la leva del cambio sinistra “si bloccava”.

Il vincitore del GP di Singapore ha confermato che si trattava di un componente difettoso e non di un problema di calibrazione.

Sulla brutta partenza, Sainz ha detto: “[È stata] la stessa di [sabato] e la stessa di ogni singola partenza che ho fatto questo fine settimana”.

“Sono molto deluso perché ovviamente ci è costato qualche punto durante il fine settimana”.

“Abbiamo avuto un problema fin dall’inizio delle prove. Non siamo stati in grado di metterlo a punto e adattarlo alla pista e abbiamo lottato molto con le fughe ed è un vero peccato”. Sainz ha aggiunto che i lanci sono stati un punto di forza della Ferrari per tutta la stagione, ma si è reso conto subito che la squadra stava “lottando molto”.

I timori per l’affidabilità di Sainz in Brasile sono arrivati ​​dopo che il compagno di squadra Charles Leclerc, è finito a muro nel giro di formazione a causa di un guasto elettronico che ha compromesso l’impianto idraulico del motore e il servosterzo.

“Grazie a Dio non mi è successo niente”, ha detto Sainz. “È un peccato perché penso che con Charles in gara sarebbe stata una grande opportunità per togliere punti alla Mercedes”.

“Ma anche il ritmo della macchina non era eccezionale. Quindi, Aston [Martin], McLaren e Red Bull erano davanti e non potevamo lottare molto con loro. Un’occasione persa”.

Il capo del team Ferrari, Fred Vasseur, ha ritenuto che i problemi alla frizione di Sainz non fossero così diffusi come il suo pilota aveva ipotizzato, affermando che il lancio alla ripartenza dopo la bandiera rossa era perfetto.

L’ingegnere francese ha spiegato: “Alla prima partenza è partito male. Il secondo è andato bene. Dobbiamo capire esattamente cosa è successo nella prima partita, ma non è stata delle migliori al principio“.

“Stiamo faticando un po’ con le partenze. Ovviamente, è un problema marginale”

“[Interlagos] è anche un po’ più difficile perché inizi con la tua posizione un po’ su una collina.”

Vasseur ha calcolato che il problema del cambio di Sainz è durato solo per una curva.