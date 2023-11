AlphaTauri collaborerà con GUNDAM per il Gran Premio di Las Vegas

La scuderia AlphaTauri ha annunciato una collaborazione speciale con GUNDAM che debutterà sulla griglia di Formula 1 nell’attesissimo Gran Premio di Las Vegas

La scuderia AlphaTauri ha annunciato sul suo sito ufficiale la nascita di una nuova partnership. Più precisamente si tratta di un accordo con Bandai Namco Entertainment America Inc. che vedrà il franchise GUNDAM presentarsi sulla griglia di partenza del Gran Premio più atteso dell’anno, quello di Las Vegas. Per coloro che non lo sapessero, l’azienda di videogiochi giapponese è uno degli editori e sviluppatori di intrattenimento online più famosi al mondo. E’ inoltre conosciuta globalmente per aver lanciato alcuni tra i più apprezzati franchise della storia dei videogiochi.

I tifosi avranno la possibilità di ammirare il franchise giapponese nelle decalcomanie che saranno presenti sulle monoposto di Ricciardo e Tsunoda durante tutto il weekend di gara statunitense. La notizia di questa collaborazione non toccherà soltanto la domenica di gara, ma sarà presente a partire dal media day nel paddock della scuderia di Faenza.

Le attrazioni presenti a Las Vegas

Oltre alla grafica sulle vetture, i tifosi potranno ammirare le statue di GUNDAM, alte fino a tre metri presso le strutture del team. Sarà inoltre disponibile un video di Tsunoda con addosso una tuta da corsa ispirata al franchise giapponese. In onore di questa partnership sarà esposto un esemplare unico del Perfect-Grade Unleashed del Mobile Suit RX-78-2 GUNDAM decorato con i colori dell’AlphaTauri.

Ma non solo, il weekend a Las Vegas sarà un’occasione perfetta per presentare nuove creazioni di GUNDAM, tra cui figura un’interpretazione artistica del pilota giapponese e dell’RX-78-2. Infine, sarà possibile, per tutti quelli presenti in circuito, acquistare un gadget relativo al franchise nei pop-up installati per l’occasioni. Tali negozi saranno presenti presso Elara by Hilton e The Park by MGM, entrambe location situate nel cuore dell’area del Las Vegas Street Circuit.

Le parole di Karim Farghaly, Senior Vice President of Corporate Development at Bandai Namco Entertainment America Inc.

Il Senior Vice President dell’azienda giapponese ha affermato: “Trovo ci siano delle somiglianze tra il mondo di GUNDAM e quello della Formula 1. Il franchise, così come il mondo dei motori è fatto di eroismo, superamento degli ostacoli e sfide. La collaborazione con AlphaTauri nasce dalla volontà di portare questo connubio ad un evento così importante come il Gran Premio di Las Vegas“.

Anche Fabian Wrabetz, Director of Marketing and Communication della Scuderia AlphaTauri, ha espresso il suo punto di vista sull’entusiasmante nuova partnership: “GUNDAM è un franchise amato in tutto il mondo, con seguaci sparsi ovunque. E’ quindi per noi un onore avere questo brand come partner per il Gran Premio più glamour dell’anno. Tale collaborazione si preannuncia senza precedenti, con l’obiettivo di rendere questa esperienza un mix di stupore e divertimento, difficile da dimenticare“.