Sainz: “Sono concentrato al 100% sul 2020”

Carlos Sainz, pilota Ferrari dalla stagione 2021, ha scritto una lettera ai suoi fans, in preparazione alla prima gara del 2020

L’attesa è finita: la stagione 2020 sta per iniziare. Un mese, e potremo rivedere i piloti pronti a gareggiare sul circuito del Red Bull Ring, il 5 luglio. Carlos Sainz, consapevole del suo imminente passaggio alla Scuderia di Maranello il prossimo anno, ha ringraziato McLaren per l’ospitalità e l’affetto che ha ricevuto fin dai primi giorni di permanenza a Woking. Ovviamente, ha intenzione di chiudere il suo percorso con la scuderia britannica al meglio: si impegnerà al 100% per portare grandi risultati al team.

Sainz è determinato: l’impegno costante di questo giovane lo sta portando lontano, lo sta facendo crescere ogni giorno di più, migliorandosi. E’ approdato in McLaren da un anno soltanto, ma ha portato molto alla squadra. Infatti, dopo anni, ha riportato il team britannico sul podio, si è posizionato al sesto posto in campionato e ha dato fiducia al giovane Lando Norris.

“CIAO RAGAZZI, COME STATE?”

Recentemente, Sainz ha scritto una lettera per i suoi fan, ringraziandoli per il loro supporto e mettendo in luce la sua grande sensibilità: “Ciao ragazzi, come state? Sarò onesto con voi, non vedo l’ora che inizi la stagione. È stato un periodo lungo e difficile per tutti, ma dicono che l’assenza rende il cuore più pronto ad affrontare le opportunità”.

“Sapete tutti che me ne andrò alla fine del 2020. E anche se sono naturalmente entusiasta di ciò che mi aspetta, sono concentrato al 100% sull’immediato futuro con la McLaren. Sono molto orgoglioso di tutto ciò che abbiamo già realizzato insieme. Sono desideroso di costruire molti altri ricordi fantastici quest’anno, basandoci sul momento positivo che abbiamo”, continua Sainz.

“Voglio anche cogliere questo momento per ringraziare tutti voi per l’incredibile supporto e comprensione. Dal primo giorno mi avete accolto nella famiglia McLaren e mi avete fatto sentire come se fossi a casa. Sono determinato a concludere questa stagione con determinazione e divertirmi molto lungo la strada”, conclude lo spagnolo, riconoscente di tutto l’affetto ricevuto dalla scuderia che l’ha accolto ad inizio 2019.