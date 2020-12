Sainz partirà sesto nel suo ultimo GP con McLaren

Ultimo Gran Premio in McLaren per Carlos Sainz che partirà dalla sesta posizione della griglia di partenza

Carlos Sainz si appresta ad affrontare la sua ultima gara in McLaren – prima di passare alla scuderia Ferrari – e per l’occasione partirà dalla sesta posizione. Per lui, terza fila insieme ad Alex Albon. ”Una delle mie migliori qualifiche”, ha dichiarato lo spagnolo: il quale unico obiettivo era quello di migliorare la sua prestazione durante le qualifiche. La giornata è iniziata con un’ottima posizione che inizialmente lo aveva visto quinto, permettendogli di risparmiare le gomme per il Q3. Tutto è andato bene per gran parte delle qualifiche, finché una mancanza di tempo sulla gomma gli ha impedito di fare un giro migliore.

‘‘Fino al Q3 è stata una delle mie migliori qualifiche. Ancora una volta, sono riuscito a raggiungere il Q2 con un solo set di gomme. La nostra strategia era quella di passare alle medie, e ci siamo riusciti. Nel Q3 non ho fatto un giro all’altezza delle aspettative, ma prima d’allora ero riuscito a mantenere un buon tempo”, ha detto Sainz ai microfoni di Movistar+ F1.

MESCOLE MEDIE PER LA PARTENZA

Durante il Gran Premio di Abu Dhabi che si terrà domani, il pilota spagnolo partirà con le gomme medie. Sarà una gara non facile, complicata ancor di più dalla scelta di adottare una strategia diversa dal solito. La gestione degli pneumatici sarà fondamentale, a maggior ragione in una gara in cui tutti cercheranno di ridurre al minimo il numero di soste.

”Domani saremo tra i pochi che hanno raggiunto questa situazione con la propria vettura. Non sarà facile, perché quando tutti si fermeranno, restare con le medie in pista risulterà complicato. Bisognerà decidere tra fermarsi o andare avanti e non sarà una decisione semplice da prendere. Mi sono trovato davvero bene con queste gomme e ho fatto la mia strategia”, ha dichiarato lo spagnolo. Senza alcun dubbio, l’obiettivo per la giornata di domani sarà quello di dare il massimo per la sua ultima gara insieme al team britannico.