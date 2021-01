Sainz: oggi prima prova sul simulatore Ferrari

Carlos Sainz affiancherà il monegasco Charles Leclerc nella prossima stagione di Formula 1, sostituendo Sebastian Vettel. Per lo spagnolo, l’inizio di un nuovo capitolo

Dopo una pausa dal lavoro, Carlos Sainz ha raggiunto Maranello, casa della sua nuova scuderia, per iniziare a prepararsi in vista della prossima stagione. Il madrileno è a contatto con gli ingegneri e l’intero team del Cavallino Rampante dalla giornata di martedì e, dopo riunioni e presentazioni varie, si appresta finalmente a fare la conoscenza della monoposto che lo accompagnerà per tutto il 2021. Come riporta Soymotor.com, infatti, Sainz prova proprio oggi il simulatore Ferrari, per la prima volta. Ha così ufficialmente inizio una nuova era rossa; ora dobbiamo solo attendere quello che in futuro questa coppia pilota ci riserverà.

SAINZ PROVA IL SIMULATORE FERRARI: “GRAZIE PER IL SUPPORTO!“

Dopo le sei ore di meeting iniziate nella mattinata di oggi, Carlos Sainz salirà questo pomeriggio sul simulatore che gli darà un assaggio della vettura del 2021.

Nel breve video pubblicato dalla Ferrari sul suo profilo Twitter, si vede un Sainz molto entusiasta, pronto per questa sua nuova avventura in rosso. “Ciao a tutti, ciao da Maranello! Finalmente sono qui; lavoro con tutti gli ingegneri, con tutte le persone qui. Sto incontrando molti volti nuovi, molti nomi nuovi che sarà difficile memorizzare, ma ce la farò. Ho appena avuto sei ore e mezza di incontri; è stato incoraggiante vedere tutti lavorare duramente per quest’anno”, ha detto l’ex McLaren, “Oggi per la prima volta salirò sul simulatore, potrò testare la macchina e iniziare così a fare le mie considerazioni, lavorando sodo per questa stagione. Grazie mille per il vostro supporto; continueremo a spingere!“, ha poi concluso lo spagnolo.