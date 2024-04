Honda: l’obiettivo è il mondiale con Aston Martin

Honda fornirà il motore ad Aston Martin a partire dal 2026 e l’obiettivo principale da entrambe le parti è la vittoria del mondiale

Dal 2026 Honda diventerà fornitore di motori per Aston Martin, ponendo fine alla sua fortunata collaborazione con Red Bull. Dopo cambiato idea, decidendo di continuare nel mondo della Formula 1, Honda è stata contattata da diversi candidati. A colpire i giapponesi è stata però l’ambizione di Stroll, il cui obiettivo principale è quello di vincere il mondiale nel 2026.

In un’intervista esclusiva a Motorsport.com, il presidente di Honda Racing Corporation Koji Watanabe ha dichiarato che questo obiettivo è condiviso anche da Honda. Alla domanda sulle ambizioni di Honda con il suo nuovo partner, Watanabe ha risposto: “Diventare campione del mondo dal 2026 in poi. Sappiamo che sarà molto difficile, ma abbiamo bisogno di buoni obiettivi per fare del nostro meglio insieme ad Aston Martin. Per questo motivo, insieme a Stroll e a Toshihiro Mibe [CEO e presidente di Honda], vogliamo puntare al campionato del mondo in quell’anno“.

I rapporti tra le due parti

Per valutare se Aston Martin e Honda avranno tutti gli ingredienti per sfidare il titolo, Watanabe ha aggiunto: “Probabilmente ci manca qualcosa, ma dobbiamo ancora capire insieme di cosa si tratta. E’ una conversazione onesta al fine di costruire insieme una squadra di alto livello“. Alla domanda su cosa abbia colpito così tanto la Honda nei piani di Stroll per l’Aston Martin, Watanabe ha sottolineato che la struttura all’avanguardia della squadra a Silverstone è un indicatore chiave della serietà con cui l’uomo d’affari canadese intende realizzare i suoi ambiziosi obiettivi.

Watanabe ha aggiunto: “Dopo la nostra registrazione come fornitore di power unit per il 2026, alcune altre squadre ci hanno contattato perché erano interessate a lavorare. Alla fine la decisione presa è stata quella di iniziare a collaborare con Aston Martin. Honda è rimasta molto colpita dalla forte passione del signor Stroll e dalla sua forte leadership. Hanno investito molto denaro per costruire la fabbrica a Silverstone“.

“Abbiamo avuto diversi incontri con Martin Whitmarsh e Mike Krack, quindi con il team di gestione. Sono molto aperti e tutto il team lavora nella stessa direzione, è una squadra unita. È un’immagine molto positiva per noi. Allo stesso tempo, anche loro pensano che la Honda sia un buon partner per diventare campioni del mondo. Abbiamo già avviato un gruppo di lavoro tecnico e una riunione del comitato direttivo per discutere alcune questioni importanti che possiamo migliorare”, ha concluso il presidente.

A rafforzare la tesi sulla serietà del progetto, il due volte campione del mondo Fernando Alonso ha annunciato che sarebbe rimasto con la squadra nell’era Honda, almeno fino al 2026.