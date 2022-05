Sainz ha ancora la possibilità di vincere il mondiale?

Carlos Sainz è motivato: il mondiale piloti può essere ancora alla sua portata?

Con la rinascita di Scuderia Ferrari, la conquista del mondiale 2022 è diventata un obiettivo per entrambi i piloti della Rossa. Da un lato c’è Charles Leclerc, che sta attualmente guidando il mondiale piloti con 104 punti, dall’altro c’è Carlos Sainz, al quinto posto della classifica mondiale con 53 punti e tanta voglia di rimediare ai due zeri ad Imola e in Australia. Il madrileno numero 55 si dichiara fiducioso ma soprattutto prontissimo per il suo Gran Premio di casa.

In alcune dichiarazioni raccolte da Car and Driver, ha affermato Sainz: “Penso che l’obiettivo di quest’anno debba essere quello di sfruttare la buona monoposto che il team ha realizzato. Questo ci permette di avere la possibilità di vincere in ogni gara. E soprattutto di provare a lottare concretamente per il campionato. È vero che ho fatto due brutte gare di fila. I due zeri in questo mondiale conteranno molto, ma questo non mi toglierà l’illusione di lottare per vincere e finalmente ottenere quella prima vittoria a cui aspiro e sogno sin da quando ero piccolo”.

Il calore del proprio Gran Premio di casa

Sainz, poi, si è espresso riguardo il GP di Spagna che si disputerà questo weekend: “Questo GP di Spagna lo affronto con grande entusiasmo e molto affetto perché è una tappa in cui ho sempre ottenuto ottimi risultati in passato. Il fattore ‘GP di casa’ aiuta sempre e quest’anno è il mio primo Gran Premio di casa come pilota Ferrari con le tribune piene. Sarà molto speciale, qualcosa di unico che ricorderò per tutta la vita. Voglio godermelo al meglio e trarne vantaggio”.

“Nei giri in entrata e in uscita dai box tieni sempre d’occhio le tribune, hai sempre un momento per guardarti intorno e vedere quante persone sono coinvolte con te per tifarti. Questo mi dà molta motivazione. Tutto questo dà una bella sensazione che mi fa sorridere per tutti i tre o quattro giorni in cui sono in circuito”, ha affermato Sainz per concludere.

Sainz sembra davvero motivato e pronto a combattere per la sua prima vittoria, per fare bene nella sua gara di casa, per diventare protagonista di questo mondiale che deve ancora essere scritto. Una monoposto Ferrari performante e la sua tenacia potrebbero essere il suo asso nella manica per poter raggiungere grandi risultati. Ma è meglio non sbilanciarsi: al tempo il verdetto finale.