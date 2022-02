Safety car: nuove norme per rientro e ripartenza

Cambiano le modalità di rientro della Safety car e la conseguente ripartenza ai fini di prevenire confusione come nell’ultima gara del 2021

Arriva una modifica relativa al regolamento da parte della FIA. Si tratta di una decisione che tende alla prevenzione di momenti simili a quelli di Abu Dhabi, gara conclusiva della passata stagione. Si è andato dunque a rivedere le norme concernenti la Safety car, in modo particolare il rientro della stessa e la successiva ripartenza. Questa infatti avverrà dopo la ricezione del messaggio “Le vetture doppiate possono ora sorpassare” da parte di tutti i piloti in pista: la Safety car lascerà il tracciato il giro successivo. In questo modo verrà velocizzato il processo di ripresa della gara, oltre ad evitare confusione.

Più di una semplice modifica

Potrebbe sembrare un cambiamento banale, ma in realtà questa nuova norma rivoluziona le modalità di ripartenza della gara in seguito ad un periodo di Safety car. Fino alla scorsa stagione, infatti, la macchina di sicurezza rientrava ai box solo dopo aver aspettato che l’ultima vettura doppiata superasse il leader. Questo poteva richiedere molto tempo, allungando il regime di qualche giro.

La novità, dunque, non agisce direttamente su quanto violato da Michael Masi lo scorso anno a Yas Marina, ma in questo modo si vogliono evitare controversie. Tuttavia, questa potrebbe non essere l’ultima modifica al regolamento relativo alla Safety Car. È infatti ancora sotto analisi quanto accaduto ad Abu Dhabi, ossia la scelta del direttore di gara di lasciare che si sdoppiassero solo i piloti tra Hamilton e Verstappen. La decisione finale arriverà prima del GP inaugurale del 2022 sebbene vi siano stati già alcuni cambiamenti. Si tratta infatti della decisione da parte della FIA di sollevare Masi dal proprio incarico di direttore di gara.