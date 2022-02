Hamilton in pista per la prima volta sulla nuova Mercedes W13: il video

Dopo aver presentato la nuova W13 la Mercedes ha deciso di portarla in pista nel medesimo giorno a Silverstone facendo alternare George Russell e Lewis Hamilton

Uno shakedown unico quello effettuato dalla Mercedes sulla pista di Silverstone con Lewis Hamilton e George Russell, che ha stupito tutti con la W13 poiché quella vista in pista è molto differente da quella presentata ufficialmente. Nonostante ciò i primi giri hanno permesso ai due piloti britannici di avere un primo feeling con la nuova monoposto che li accompagnerà per tutta la stagione 2022.

Le Frecce d’Argento che hanno ripreso la loro colorazione storica, hanno sfruttato i 100 chilometri permessi da regolamento con le nuove monoposto per effettuare il filming day, che ha lo scopo di effettuare fotografie e riprese a fini commerciali. Nonostante ciò tutti i team la sfruttano per verificare il regolare funzionamento di tutte le componenti, seppur nella giornata di venerdì a Silverstone ci sono state condizioni metereologiche non ideali.

Taking our all-new 2022 @F1 beast for a drive. 👊 Ride onboard for @LewisHamilton's very first lap in the W13! pic.twitter.com/SUG5drcUQz — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 19, 2022

Dopo 24 ore (come visibile in alto), il team di Brackley ha pubblicato sui propri canali social un video dell’onboard del primo giro di Lewis Hamilton al volante della nuova W13 sul circuito di Silverstone, registrato grazie ad una telecamera onboard posizionata un po’ più in alto rispetto alla posizione che occuperà quella ufficiale della FOM che ci mostrerà le immagini nel corso della stagione di Formula 1.

Il team campione del mondo in carica difatti, non è stato l’unico team ad effettuare un filming day (dei 5 ammessi nel corso della stagione), prima dell’inizio della stagione 2022 che si aprirà con i test pre-stagionali a Barcellona e in Bahrain. Difatti Aston Martin ha aperto le danze seguito a ruota da Red Bull, Ferrari e Alfa Romeo con queste ultime due che hanno girato sulla pista di Fiorano.