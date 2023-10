Russell: “L’aumento delle multe è osceno”

Russell critica duramente l’aumento del massimale delle multe per i piloti di Formula 1 da parte della FIA

Nel Codice Sportivo Internazionale, l’organo di governo ha incrementato l’importo massimo di una multa che può essere inflitta a un concorrente di Formula 1 da 250.000 euro a 1 milione. L’aggiornamento è stato apportato poiché l’importo massimo della multa era rimasto invariato nei regolamenti degli ultimi 12 anni. Secondo la FIA, quella cifra “non riflette le esigenze attuali del Motorsport“. George Russell, pilota della Mercedes e direttore della GPDA (Grand Prix Drivers’ Association), ha ritenuto “ridicolo” il quadruplicare dell’importo massimo delle multe da parte della FIA, considerando che i piloti alle prime armi nella Formula 1 spesso guadagnano molto meno di quella somma.

“Nel mio primo anno in Formula 1, avevo uno stipendio a cinque cifre e ho effettivamente perso oltre sei cifre in quell’anno, pagando il mio allenatore, le spese per i voli e un assistente. E questa è probabilmente la situazione per il 25% dei piloti in griglia“, ha affermato. “Facciamo ciò che amiamo, quindi non ci lamentiamo di questo. Ma prendete un pilota al primo anno che, alla fine dell’anno, perde oltre 100.000 euro a causa degli investimenti che deve fare, e infliggetegli una multa da un milione di euro. Cosa succederà?“. Russell afferma che i piloti hanno chiesto alla FIA maggiore trasparenza riguardo a come utilizzerà i soldi provenienti dalle multe.

Non solo Russell: la griglia si esprime

Quando gli è stato chiesto se la questione verrà sollevata di nuovo nella riunione dei piloti di venerdì, ha risposto: “Certamente. Non ci sono dubbi al riguardo. Vogliamo solo trasparenza e comprensione. Credo già che le multe siano fuori controllo. Hanno multato Verstappen di 50.000 euro per aver toccato una vettura. Hanno multato anche Lewis di 50.000 euro per aver attraversato la pista con le vetture in movimento in Qatar. Sembra che questi numeri vengano tirati fuori dal nulla. Quando ci sono grandi problematiche globali in corso e molta povertà nel mondo, come fa una federazione a stabilire queste multe a sei, sette cifre?“.

Russell continua: “Abbiamo chiesto alla FIA in precedenza di sapere a quali scopi destineranno questi soldi delle multe. Devono essere reinvestiti alla base, ma finora non abbiamo ricevuto risposta su dove andranno. Se credono veramente che una multa da un milione di euro valga la pena e che la destineranno allo sport, allora forse qualcuno tra i piloti che guadagnano molto è disposto a pagarla. Ma sembra osceno“. I piloti nella conferenza stampa della FIA di giovedì sembravano essere venuti a conoscenza dell’aumento delle multe attraverso i media, con Daniel Ricciardo che lo ha definito “spaventoso“.

In che cosa verranno investiti i soldi ricavati dalle multe?

Verstappen ha scherzato dicendo: “Se toccare il tuo alettone posteriore costa 50.000 euro, allora vorrei sapere cosa sia un milione. Forse possiamo sponsorizzare anche le bottiglie di vino. Mi preparo…“. Hamilton concorda con Russell, infatti ha dichiarato: “Quando si tratta di cose del genere, dobbiamo davvero pensare al messaggio che si invia a coloro che stanno guardando. Se intendono infliggere una multa da un milione, assicuriamoci che il 100% del ricavato vada a una sostanziale e giusta causa“.

“In quest’industria ci sono molti soldi e c’è molto altro che dobbiamo fare. Dobbiamo favorire una maggiore accessibilità, una maggiore diversità e più opportunità per persone che normalmente non avrebbero la possibilità di entrare in uno sport come questo. Questo è l’unico modo che hanno per ottenere un milione da me” ha così concluso il sette volte campione del mondo.

Elisabetta Bianco