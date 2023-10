GP Stati Uniti, qualifiche: Pole per Leclerc, seguito da Norris e Hamilton! Cancellato il tempo di Verstappen

Le qualifiche del GP degli Stati Uniti vedono un super Charles Leclerc prendersi la pole position, seguito da Norris e Hamilton; Verstappen beffato dai track limits: ecco cosa è accaduto

È di nuovo race week, si ritorna sul circuito delle Americhe, pista amata dai piloti e acclamata dagli statunitensi; il GP degli Stati Uniti sarà ricco di emozioni, dovute sopratutto, dal ritorno della Sprint Race. Difatti come quanto accaduto nel GP del Qatar, nella giornata di oggi si è andata a disputare la prima e unica sessione di prove libere. FP1 che hanno visto un Verstappen davanti a tutti, seguito da Leclerc e Lewis Hamilton, lasciando possibili scenari in vista della qualifica.

Qualifiche GP Stati Uniti, Q1: Hamilton al comando, disastro Aston Martin

Al primo semaforo verde della sessione, iniziano a scendere i primi piloti in pista. Il primo a fare il giro è Lando Norris che ferma il crono 1:36:640, sopravanzato da Leclerc che, con gomma soft usata, sta davanti per soli diciotto millesimi. Dopo di loro troviamo Perez, distante dal monegasco per cinquantotto millesimi. La distanza millimetrica dura poco, con Verstappen che inizia a dettare il passo, mettendosi davanti a Leclerc per 1 decimo e mezzo. Per quanto riguarda Hamilton e Russell, il primo crono li porta rispettivamente in sesta e terza posizione, con una monoposto alquanto nervosa da gestire.

Difficoltà iniziali invece per Sainz che a differenza del suo compagno di squadra, non è riuscito a sfruttare al meglio la gomma usata. Con mescola nuova, il pilota #55 ritorna tra le posizioni che contano, piazzando la sua monoposto davanti a tutti. Posizione che viene tolta da Verstappen e successivamente da Hamilton. La pista in netto miglioramento ha portato a grandi giri sul finale. Gli eliminati del Q1 sono: Hulkenberg, Alonso, Albon, Stroll, Sargeant.

Q2: Leclerc cerca il colpaccio, Ricciardo non riesce a metterla nella top 10

A scendere per primi i pista sono i due piloti della Ferrari, che provano il loro primo crono con gomma soft usata. Leclerc ferma il crono in 1:35:588, seguito da Sainz. Successivamente tocca ai due Mercedes, che si mettono davanti alle due Rosse. I tempi si accendono di fucsia per tutti i piloti che iniziano sin da subito a spingere. Al primo tentativo, davanti a tutti troviamo Verstappen, seguito da Piastri e Ocon. Eliminati provvisori Sainz e Norris, rispettivamente in quattordicesima e quindicesima posizione

A tre minuti dal termine, tutti iniziano a scendere in pista con l’obiettivo di qualificarsi per il Q3. Primo fra tutti a compiere il giro è sempre Charles Leclerc, che detta il passo in 1:35:004, seguito da Sainz. Verstappen si infila tra le due Rosse, mettendola in seconda, a quattro millesimi dal pilota #16. Hamilton la mette in terza, davanti al pilota #55. Solo decimo Perez, salvo per un nulla. Gli eliminati del Q2 sono: Tsunoda, Zhou, Bottas, Magnussen, Ricciardo

Q3: Verstappen beffato dai track limits, il Predestinato torna in pole

I piloti scendono cautamente in pista per tentare il colpaccio sin dal primo tentativo. Il primo a compiere il giro è Max Verstappen, che ferma il crono in 1:35:081. Il pilota #1 viene sopravanzato da un super Leclerc in 1:34:829, creando un margine di due decimi con l’olandese. Seconda posizione acciuffata da Hamilton, distante millesimi. La top 5 provvisoria è composta da Leclerc, seguito da Hamilton, Verstappen, Sainz e Perez. Cancellato il crono di Russell ( causa track limits in curva 9) che sarà costretto a dare il massimo nell’ultimo tentativo.

A iniziare l’ultimo giro della sessione è il pilota #16, che la chiude in 1:34:723. Tempo abbassato da Verstappen che per soli cinque millesimi si aggiudica la pole position. Ma le qualifiche del GP degli Stati Uniti regalano un colpo di scena: cancellato il tempo dell’olandese, che supera i track limits nella penultima curva. L’eliminazione del secondo crono, portano il pilota #1 in sesta posizione. La pole position è a tutti gli effetti di Charles Leclerc che domenica, scatterà dalla prima fila. Al suo fianco, uno splendido Lando Norris, reduce di un formidabile giro. Terzo Hamilton e quarto Sainz. Nono Perez