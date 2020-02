Russell: “Latifi è molto preparato, sarà difficile da battere”

La Williams disputerà la stagione 2020, con una nuova line-up piloti: George Russell e Nicholas Latifi. Il pilota canadese, alla sua stagione d’esordio, mentre per l’inglese si tratta della sua seconda stagione in Formula 1

Nella stagione 2020, l’unico pilota esordiente sarà Nicholas Latifi con la Williams, affianco a George Russell. Il 24enne dopo aver corso nel Campionato FIA Formula 2, arrivando alle spalle del Campione Nyck De Vries, ed aver partecipato ad una sessione di Prove Libere in Formula 1, con la Williams nella passata stagione, è stato promosso come pilota ufficiale del team di Grove.

Accanto al pilota canadese, nella seconda Williams, ci sarà George Russell, alla sua seconda stagione in Formula 1. Il pilota inglese, lo scorso anno ha disputato la sua stagione d’esordio con Robert Kubica. Dopo aver battuto più volte, il pilota polacco, Russell si prepara ad affrontare questa nuova stagione, senza sottovalutare le potenzialità del nuovo compagno di squadra.

IL PILOTA INGLESE, NON SOTTOVALUTA LE POTENZIALITA’ DI LATIFI

“Vali quanto nella tua ultima gara, quindi è un nuovo inizio. Penso che Nicholas sia definitivamente molto sottovalutato. È incredibilmente preparato, sarà un pilota difficile da battere e mi sarà incollato. Dovrò spingere,” ha così dichiarato Russell.

Russell ha messo in evidenza, il livello di preparazione di Latifi, osservandolo nei test fatti con la Williams ed in precedenza nei chilometri percorsi con la Force India e la Renault.

“Ha corso con la Force India, con la Williams, Mercedes e la Renault. Ha svolto test per tre o quattro anni in Formula 1. Sulla carta è un debuttante, ma in realtà non lo è, e credo che sarà difficile da battere. Sono pronto per la sfida e non vedo l’ora che inizi,” ha così aggiunto il pilota inglese.

📻 “Thanks everybody, great job!” Engine change complete and @NicholasLatifi is back out for the final hour 💪#F1Testing #WeAreWilliams pic.twitter.com/VawEQoOMRN — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) February 21, 2020

GEORGE: “VOGLIO MIGLIORARE LA MIA GUIDA ED ESSERE PIU’ VELOCE”

Sebbene, le sue attenzioni siano rivolte verso l’attesa rivalità con il suo nuovo compagno di squadra, Russell è consapevole che, alla sua seconda stagione in Formula 1, le aspettative verso di lui sono cresciute, dal suo team così come da lui stesso.

“Ho alcuni specifici obiettivi, come migliorare la mia guida ed essere più veloce. Ci sto lavorando. Sono migliorato ad Abu Dhabi e così lo ero a Melbourne. Di sicuro, andrò meglio a Melbourne e lo sarò ad Abu Dhabi. Si tratta di un’evoluzione costante”.

“Ma, ho bisogno di raggiungere quei livelli, e penso di essere sulla buona strada,” ha così concluso Russell, che chiaramente per riuscirci deve sperare, che la FW43, la nuova monoposto della Williams, possa permettere a lui e al compagno di squadra, di mostrare il loro talenti.